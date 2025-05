Orbán Ráhelnek egyelőre nem jött be a babaüzlet biznisz

Arra azonban, hogy mi áll a költségek növekedésének hátterében, a szűkre szabott kiegészítő melléklet semmiféle magyarázatot nem ad. A dokumentum ugyanis – amelynek az lenne a szerepe, hogy a mérlegben és az eredménybeszámolóban lévő számokat részletezi és kifejti – pont a bevételekre és a kiadásokra egyáltalán nem tér ki. Annyi viszont biztos, hogy a személyi jellegű kiadások növekedése mögött a dolgozói létszám bővítése is áll: a 2023-as egy fő után tavaly átlagosan már 6 alkalmazottja volt Orbán Ráhel cégének.

Bár csak 2021-ben alapította a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel az Odu Store Kft. névre keresztelt cégét, története legnagyobb veszteségét hozta össze. Pedig a hegyvidéki üzlet mellett 2023-ban Szántódon is nyitott Orbán Ráhel egy bababoltot, ez azonban egyelőre az eredményen még nem érezteti a hatását.

