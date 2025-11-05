„Orbán Viktor kiterjedt médiabirodalmat épített” – hosszasan ír egy brit lap a Blikk felvásárlásáról

Múlt pénteken komoly médiapiaci bejelentés történt Magyarországon: ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a svájci Ringier megszabadult hazai médiaportfóliója nagy részétől, így az Indamedia Csoport tulajdonába került a piacvezető országos napilap Blikk, valamint az ország egyik leglátogatottabb online portáljának számító internetes felület is.

A 444 cikkében emlékeztetett, hogy az új tulajdonos a kormányhoz ezer szálon kötődő, az Index kiadóvállalataként is ismert, Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia, amelynek a társtulajdonosa Vaszily Miklós.

Hétfőre aztán kiderült, hogy távozik a Blikktől Nagy Iván Zsolt főszerkesztő és Szigeti Péter tartalomfejlesztési vezető, mivel a lap új tulajdonosa nem olyan közéleti fókuszú lapot akar, mint amilyet az áprilisban érkezett főszerkesztő képviselt.

A nemzetközi sajtót is elérte az ügy

A Guardian szerdán megjelent cikkében részletesen beszámolt a magyar piacon rendkívül komoly tényezőnek számító Blikk NER-es bekebelezéséről:

Mint kiemelik, a felvásárlásra a jövő áprilisi, kulcsfontosságú országgyűlési választások előtt került sor, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök példátlanul egységes ellenzéki kihívással néz szembe – a mostani üzletet sokan újabb kísérletként értékelik a kormány médiára gyakorolt befolyásának növelésére.

A Guardian megszólaltatta a Blikk több munkatársát is. Egy névtelenséget kérő újságíró például így fogalmazott kérdésére:

„Majdnem szívrohamot kaptam, amikor meghallottam a bejelentést. Számomra ez erkölcsileg elfogadhatatlan.”

A portál végül kiemelte: azok közül, akik maradtak, sokan nehéz helyzetben érzik magukat, mivel alig maradt olyan független szerkesztőség, ahol új állást találhatnának. A Guardian hozzátette: