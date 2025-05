Orbán Viktor öccsének cége egyenesbe került

Ahogy év elején lapunk megírta, tavaly év végén, 2024. december 11-én Orbán Áron kivásárolta az Orbán-család nőgyógyászát, Dr. Tűzkő Nándort a Multi Shoot Zrt.-ből, így már nem csak vezérigazgatója, hanem 100 százalékos tulajdonosa is lett a cégnek.

A 10 főt foglalkoztató Multi Shoot Kft. céges beszámolója szerint a felvásárlás jó döntés volt – bár épp év végén, az üzleti év lezárása előtt történt. Ugyanakkor a Direkt36 két évvel ezelőtti cikkében – a miniszterelnök öccsének akkor még elérhető közösségimédia-profiljai alapján – arról írt, hogy Orbán Áron már akkor a sajátjaként hivatkozott a Multi Shoot Zrt.-re, amely fegyverkereskedelemmel foglalkozik, és amelynek több telephelye az Orbán Áron nevén lévő telkeken épült.

Mindenesetre tavaly 177,4 millió forintos nettó árbevételt produkált, ami az elmúlt öt év második legnagyobb forgalma, és mintegy 56 millió forinttal több, mint a 2023-as bevétele.

Az e-beszámoló nyilvános dokumentuma szerint a cég az EU-ban is értékesített, ez az export a teljes bevételből közel 40 millió forint volt. Azt nem részletezik, hogy mely országokba irányult a kivitel, de arra kitérnek a beszámoló kiegészítő mellékletben, hogy Afrikába – például akár a sokat vitatott csádi misszióhoz, akár más harmadik országbeli államokba – nem exportáltak.

Mindez arra volt elég, hogy a 2023-as 26,3 milliós veszteséget 2024-ben 2,5 milliós nyereséggé fordítsa át Orbán Áron a Multi Shoot Kft.-ben.

Orbán Áron természetközeli rendezvényhelyszínként is ajánlja a Nógrád vármegyében létrehozott élményparkját

Fotó: Facebook

Ám a Nógrád vármegye szívében felépített Multi Shoot City is Orbán Áron tulajdona, amely nemcsak egy szabadtéri lőtérnek ad otthont, hanem egy különleges élményparkot is magában foglal. Nem titok, hogy az Orbán Áron saját tulajdonú területén épült élményparkba állami és kormányközeli cégektől folyt be a pénz – ezt pedig korábban az Átlátszó írta meg. Az élményparkra 2024 márciusában még céget is létrehoztak, a Multicity szabadidős tevékenységet szervező kft.-t – de itt nincsenek még számok, csonka év lévén még nem láthatóak az eredmények. Azonban a Multicity honlapja szerint dübörögnek az események, a különböző pályák mellett (lövészet, airsoft ball, balta- és késdobálás, íjászat, nyílpuska) mellett élményvezetésre is be lehet fizetni már, és hatalmas, természetközeli rendezvényhelyszínként is kezdi kinőni magát.

Orbán Áron másik cége – melynek párjával együtt mindketten az ügyvezetői –, a Circle of Devils Kft. 2024-es éve viszont épp ellenkező tendenciát mutat.

A cég egyetlenegy forint árbevételt sem produkált, viszont 203 ezer forintos veszteséget igen.

Az elmúlt években egyébként sem muzsikált jól a vállalkozás. 2022-ben szintén nem volt forgalma, de legalább nem volt veszteséges, míg 2023-ban 100 ezres bevételből 34 ezer forintos profitot tudott csak termelni. A cég beszámolójából az derül ki, hogy a nem túl szívderítő számok mögött négyszer több pénzt fektettek be, mint 2023-ban, s hogy hosszú lejáratú kötelezettséget vállaltak be tavaly, amiből 2024 végén 5 millió forintnyi adósság várt még törlesztésre.

A kevésbé acélos eredmények mellett Orbán Viktor öccse társtulajdonosa még az igen jól menő, nyomozással és személyvédelemmel foglalkozó Bank Biztonság Bizalom Kft.-ben is – ahol 2023-ban közel 1 milliárdos árbevétel és 81 milliós nyereség született –, de ez a cég még nem tette nyilvánossá a 2024-es adatait.