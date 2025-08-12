Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról is döntött

A hétfő este megjelent Magyar Közlönyben tették közzé azt a rendeletet, amely a „Villamos energia elosztói engedélyes társaságok digitalizációs fejlesztései a megújuló villamosenergetikai rendszerintegráció érdekében” című standard felhívásra benyújtott támogatási kérelmek támogatási döntéseihez szükséges előzetes állásfoglalást tartalmazza.

A miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint a kormány egyetért a program keretében megvalósítandó, ötmilliárd forintot meghaladó javasolt támogatási összegű projektek támogatásával. A közzétett dokumentum szerint két igénylő vállalat akadt, amelyek ötmilliárd forintot meghaladó összegben kértek támogatást, ennek eloszlása: