Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról is döntött

Két nagyvállalat kapott támogatási pénzt.

A hétfő este megjelent Magyar Közlönyben tették közzé azt a rendeletet, amely a „Villamos energia elosztói engedélyes társaságok digitalizációs fejlesztései a megújuló villamosenergetikai rendszerintegráció érdekében” című standard felhívásra benyújtott támogatási kérelmek támogatási döntéseihez szükséges előzetes állásfoglalást tartalmazza.

A miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint a kormány egyetért a program keretében megvalósítandó, ötmilliárd forintot meghaladó javasolt támogatási összegű projektek támogatásával. A közzétett dokumentum szerint két igénylő vállalat akadt, amelyek ötmilliárd forintot meghaladó összegben kértek támogatást, ennek eloszlása:

  • Opus Titász Áramhálózati Zrt. – 11 870 396 999 forint,
  • MVM Démász Áramhálózati Kft. – 11 959 734 740 forint.

