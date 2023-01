Orbán Viktor volt államtitkára megszünteti a kormánytól milliárdos megbízásokat szerző cégét

Nem túlzás azt állítani, hogy igazán jó kapcsolatot ápolt a kormánnyal Győri Tibor egyik érdekeltsége, a Médianéző Kft. A 2010-ben alapított cég a Közbeszerzési Hatóság adatbázisa szerint főleg 2012 és 2019 között nyert el számos állami közbeszerzést, médiafigyelést végzett többek között a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, az MFB-nek és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nek is.

Győri Tibor egyébként a Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős államtitkára volt, és 2015-ben Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadóval együtt alapította meg a Ripostot és Lokált kiadó vállalkozást.

Győri Tibor cége jól ment a 2010-es években. Fotó: MTI

Mindenesetre 2022. december 30-án úgy döntött a tulajdonos, a Nézőpont Csoport Zrt. (ennek egyszemélyes tulajdonosa Győri Tibor), hogy végelszámolással megszünteti az egykor jól menő és milliárdos megbízásokat bezsebelő Médianéző Kft.-t.

Az eljárás a társaság cégkivonata szerint az idei év első napján indult el.

Hogy már nem fut úgy a szekér, mint a 2010-es években, arról a cég beszámolója is árulkodik. 2019-ben és előtte másfél milliárd forintot is meghaladó éves árbevétele volt a cégnek, amivel szemben 2021-ben már "csak" 3,1 millió forint folyt be a Médianéző kasszájába. A jól hasító években a milliárdos nagyságrendű bevételekből rendre néhány százmilliós profit maradt a cégben. A legutolsó nyilvánosan elérhető, 2021-es beszámoló szerint akkor már csupán 77 ezer forint nyereséget tudtak kimutatni a társaságnál.

A tulajdonos cég, a Nézőpont Csoportnak egyébként töretlen a sikere, 2021-ben 286 millió forintos árbevételből 255 milliós nyereséget csináltak. A kiemelkedően magas profitrátát a céghez befolyó osztalékoknak köszönheti a társaság. Igaz, 2019 ehhez képest kiemelkedő év volt, akkor ugyanis 1,2 milliárdos árbevételhez jutott a cég, év végén pedig 539 milliós profitot mutattak ki.