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Vállalatok Közbeszerzés Mészáros Lőrinc Orbán Ráhel Orbán Viktor Tiborcz István

Több Orbán Viktorhoz közeli vállalatnak befellegezhet a Reuters szerint

mfor.hu

Az stratégiai váltás sem feltétlenül elegendő néhány gazdasági társaság számára.

Több olyan elemzővel és egykori tisztségviselővel is beszélt a Reuters, akik azt az álláspontot képviselik, hogy a versenyképesebb piaci környezet és az átláthatóbb közbeszerzések miatt

teljesen kiszorulhatnak azok a cégek a piacról, amelyek az előző kormány idején mindent vittek.

A hírügynökség nyomán az Index azt írja: egyes vállalatok pedig akár meg is szűnhetnek. Ezzel szemben akadnak olyanok, akik más stratégiát követnek, vagy éppen a már ismerős környezetre támaszkodnak.

Több, Orbán Viktorhoz közel álló vállalat is kisebb projektek felé fordult, míg egyes korábbi tisztségviselők és elemzők úgy vélik, hogy alapjaiban fogják újragondolni a működésüket, de

akár olyan cégek is lehetnek, amelyek nem élik túl az előttünk álló időszakot – állítja vasárnapi cikkben. 


Április közepétől új szelek fújnak

Azok után, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt áprilisban fölényes győzelmet aratott az országgyűlési választásokon, komoly stratégiai változások jöhetnek a magyar vállalati szektorban. Mindez pedig negatívan hat az Orbán Viktorhoz közel álló cégek részvényárfolyamaira, ugyanakkor egy jóval versenyképesebb piaci környezet jöhet létre.

Ez azt is magával hozza, hogy új szereplők is beléphetnek, akik azonnal versenybe szállhatnak az állami forrásokért. 

Hegedüs Dániel, a berlini Európai Politikai Intézet igazgatóhelyettese úgy véli,

az építőipari és útépítő vállalatok egy-két éven belül el fognak tűnni a palettáról,

mivel az ő szerződéseik más helyre fognak kerülni.

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