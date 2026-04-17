Orbán Viktorról és Nagy Mártonról is elmondta Csányi Sándor a véleményét

Az OTP Bank éves rendes közgyűlésén az összes napirendi pontot elfogadták a részvényesek. Egyebek között azt is, hogy Csányi Sándor marad a bank elnöke, az alelnök pedig Erdei Tamás lesz továbbra is. Az osztalékjavaslat 300 millliárd forint, ez részvényenként 1071 forintot jelent, de a pontos összeg attól is függ majd, hogy az osztalékfizetés idején mennyi saját részvény lesz a bank tulajdonában, hiszen az azokra eső osztalékot a többi részvényes között osztják el.

A bankadó maradhat

A közgyűlést követő sajtótájékozatón Csányi Sándor elmondta, hogy még nem egyeztettek Magyar Péterrel és a leendő kormánnyal, de remélik, mielőbb sor kerül erre, és a témák között a bankadó ügye is szóba kerülhet. Az OTP Bank elnökét a választásról is kérdezték, elmondta, hogy a kétharmados Tisza-győzelem meglepte, de nagyobb esélyt adott a Tiszának a választáson, mint a Fidesz győzelmének. Abban is bízik, hogy a piac fokozódó bizalma, amit az elmúlt napokban láttak, megmarad. Elmondta, hogy fontos volna a gazdaság újraindítása szempontjából a bentragadt EU-s források megszerzése, és bízik abban, hogy az egyedi kormányzati beavatkozások a bankok és ügyfelek kapcsolatában megszűnnek. A bankoknak az idén a korábbi kormányzati ígéretek alapján már nem kellett volna fizetniük különadókat, de ezeket a terheket nem vezették ki. Sőt az OTP az idén többet fog befizetni, mint a 2025-ös teljes magyarországi nyeresége volt. Tavaly 264 milliárd forint volt a magyarországi alaptevékenység adózott eredménye, az idén a különadók, a tranzakciós illeték és a kamatstop várhatóan 330 milliárd forintjába kerül a banknak.

Csányit kérdezték a vagyonadóról is, amelynek várhatóan az egyik legnagyobb adóalanya lesz az országban. „ Meglepődve hallgatom azokat, akik egyetértenek vele” – mondta.

Nem azért ellenzi a vagyonadót, mert nem fogadna el bármilyen adónemet, hanem mert a logikáját nem érti. Csányi szerint jobb lenne a több kulcsos személyi jövedelemadó, hiszen az alacsony jövedelmű rétegek a teljes jövedelmüket fogyasztásra költik, ezáltal a teljes jövedelmük után fogyasztási adókat is fizetnek, míg a magas jövedelműek, akik képesek megtakarítani, a jövedelmük egy része után nem fizetnek fogyasztási adót. A több kulcsos szja ezért igazságos lenne, hogy a jövedelmük azon részéből, amelyet nem fogyasztanak el, többet adózzanak. Egy megfelelően átgondolt vagyonadóval ő is egyetértene – tette hozzá.

Orbán Viktort meghívná a magángépére

Az Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ) kapcsolatban egyeztetésekre számít az új kormánnyal. „Magyar Péterről úgy tudom, hogy nem futballellenes” – mondta. 300 ezer játékos vesz részt a tornákon, amatőr versenyeken, az MLSZ-be érkező források döntő része pedig infrastruktúrára és a fiatalok sportolására megy el. Most, hogy a stadionok megépültek, már csak az infrastruktúra fenntartására kell forrás. Csányi biztos abban, hogy ki lehet alakítani olyan megállapodást, hogy a futball tovább fejlődjön.

Orbán Viktort távozó miniszterelnököt pedig továbbra is szívesen látja a páholyában, sőt meg is hívja a magyar válogatott meccseire, hiszen sokat köszönhet a magyar labdarúgás neki, külföldi meccsekre pedig szívesen elviszi a magánrepülőjével is. „Nem szoktam változtatni a személyes kapcsolataimat” – mondta Csányi Sándor.

Az OTP elnöke Nagy Mártont is dicsérte: ő egy jó és tapasztalt szakember, de az elmúlt négy év alapján nem lehet azt mondani, hogy jó volt a teljesítménye. Varga Mihályról azt mondta, hogy vele már régóta korrekt a bank kapcsolata és a személyes kapcsolat is jó, az MNB élén is kiváló munkát végez, és bízik abban, hogy jó együttműködés lesz közte és a kormány között, mert az sokat segítene a magyar gazdaságnak.

Az euró bevezetéséről Bencsik László vezérigazgató-helyettes beszélt a sajtótájékoztatón. Négy éves felkészülési időszakot tűzött ki az új kormány, ennyi idő reálisnak tűnik arra, hogy belépjen az ország az ERM II-be, amely az eurozónához történő csatlakozás előszobája.