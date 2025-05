Óriási dobásra készül az OTP

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Matjaz Han szlovén gazdasági, idegenforgalmi és sportminiszter arról beszélt, hogy az alapkőletétel nemcsak az építkezés kezdetét jelenti, hanem kedvező üzenet is a gazdaságnak, a hosszú távú együttműködés szimbóluma Magyarország és Szlovénia között. Alenka Bratusek, Szlovénia infrastruktúráért felelős minisztere kiemelte, hogy ez az ország legjelentősebb beruházása jelenleg.

Fotó: MTI

Az Emonika Közép-Európával köti össze a várost mint közlekedési központ, a projekt keretében lakópark és mellette toronyház is épül, amely Ljubljana legmagasabb irodaháza lesz.

Az OTP Bank leendő, új szlovéniai központja is a fejlesztésen belül lesz, ami jelzi az OTP-csoport hosszú távú elkötelezettségét a projekt és Ljubljana iránt – tette hozzá. Rok Znidarsic alpolgármester közlése szerint a több mint egyéves alapozási munka már befejeződött, a projekt az előkészítő munkálatoktól a teljes körű kivitelezés felé halad.

