Óriási gondban van a taszári reptér korábbi vevőjelöltje

Egy „jelentős mértékű üzletrész” megszerzésére adott 712 millió forint foglalót az SGF Silu Global Fund Zrt., ám az

„a szerződés idevonatkozó pontja alapján behajthatatlan”, így pénzügyi ráfordításként számolták el

– derül ki a cég hétfőn este közzétett 2022-es éves beszámolójának mellékletéből. A dokumentumból az is kiderül, ezt a foglalót egy 777,8 millió forintos kapott kölcsönből fedezték, ám az a kölcsön továbbra is fennáll, szerepel a cég kötelezettségei között. Emellett a kölcsönt további 57,8 millió forint kamat is terheli. Azt azonban nem tudni, milyen üzletrészt kívántak megvásárolni, és az sem, kitől kapták a kölcsönt.

Nem tudni, milyen konstrukcióval akarták megvenni az ingatlanegyüttest, de végül nincs reptér, és még több mint 700 milliót buktak is. Fotó: Wikipedia

A vállalkozás, mely 40 százalékban a Lugos Roland-féle Optimum Solar Zrt., 10 százalékban maga Lugos Roland, 24 százalékban a korábbi újpesti sztárcsatár, Kovács Zoltán, 22 százalékban Császár László és 4 százalékban Oláh János tulajdonában áll, tavaly emellett 35,8 millió forint anyagjellegű ráfordítást, valamint 2 alkalmazottja után 15,4 millió forint személyi jellegű ráfordítást könyvelt el. Utóbbi azt jelenti, hogy egy alkalmazott havi bruttó munkabére 565 ezer forint körül alakult. A cégnek bevétele nem volt, így üzemi eredménye is már mínusz 51,4 millió forint volt, amit

a gigafoglaló elvesztése végül 820,7 millió forint adózott veszteséggé dagasztott.

A cég saját tőkéje így csaknem mínusz 816 millió forint, és ha ez az állapot két üzleti éven keresztül fennáll, a tulajdonosoknak gondoskodniuk kell a veszteség pótlásáról például pótbefizetéssel.

Az SGF Silu Global Fund Zrt.-t 2021 májusában alapították, majd nem sokkal később, novemberben egy kormányhatározat jelölte ki a használaton kívüli taszári légibázis megvásárlására. Ekkor kezdett átalakulni a tulajdonosi szerkezete is, megjelent benne tulajdonosként Kovács Zoltán is, aki a mai napig a cég vezérigazgatója. Ám az adásvétel meghiúsult, a kormányzat pedig idén februárban árverésre bocsátotta az ingatlanegyüttest. Az SGF tavaly decemberben a tevékenységi köreit is módosította, csak a „saját tulajdonú ingatlan adásvétele” maradt meg.

Kapcsolódó cikk Kútba esett a taszári reptérügy, tevékenységi kört váltott a megvételére kijelölt cég Helyette megpróbálják árverésen értékesíteni az ingatlant.

A repülőtérre kiírt licitálás március végén zárult le, és 2,6 milliárdos kikáltási ár után a nyertes 3,6 milliárd forintért viheti a légibázist. A szerződéskötés folyamatban van, ezért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lapunk közérdekű adatigénylésére sem árulta el, ki a vevő.

Kapcsolódó cikk Nem árulják el, ki szerezte meg a taszári repteret Összesen négy licitáló vett részt az árverésen, a nyertes kilétét titkolja az MNV.

Kovácsék friss cége sem hasít

Bár elsőre úgy tűnt, az újpesti focicsapat megvásárlója lehet, később mégis inkább a nepelemes üzletág felé fordult a lila-fehér klub két korábbi kiválóságának cége, melynek tulajdonosi szerkezete nagy átfedést mutat az SGF részvényeseivel is. A tavaly áprilisban alapított NwPst Investment Kft.-ben Lőw Zsolt és Kovács Zoltán is résztulajdonos volt, ám később feltűnt a kft. körül az Optimum Solar tulajdonosa, Lugos Roland és holdudvara is.

Kapcsolódó cikk Egyre nagyobb a hazai napelemkirály befolyása az újpesti exfocista cégében Lugos Roland befolyása tovább nőtt.

Az NwPst Investment kedden tette közzé éves beszámolóját, mely – mikrovállalkozás lévén – kiegészítő mellékletet nem tartalmaz. Kiderül, a cég 2022-ben egy fillér bevételt sem ért el, 198 ezer forint anyagjellegű ráfordítást számolt el, így az évet ekkora összegű veszteséggel zárta.

A kft. taggyűléséről készült jegyzőkönyv ugyanakkor megjegyzi,

„a társaság befektetési céllal jött létre, melynek fő bevételi forrása az Optimum Solar Zrt-ben származó, kifizetendő osztalék”.

Ám azt is hozzáteszik, a napelemes cég várhatóan idén nem fizet osztalékot.

A cég mérlegében 36 ezer forint követelés, illetve 18 ezer forint rövid lejáratú kötelezettség szerepel.