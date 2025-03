Óriási pénzek a magyar zeneiparban – és ebben a Csurran, cseppen még nincs is benne

A globális bevételek több mint egynegyedét (29,5 százalék) képviselő Európa a 8,3 százalékos bevételnövekedés után 2024-ben is a világ második legnagyobb régiója lett a hangfelvételekből származó bevételek tekintetében. A régió három legnagyobb piacának mindegyike bevételnövekedést produkált 2024-ben: az Egyesült Királyság (+4,9 százalék), Németország (+4,1 százalék) és Franciaország (+7,5 százalék) – írja az MTI.

Borítékolható, hogy jövőre tovább emelkednek a streaming bevételek – ebben szerepe lesz Majka januári, Csurran, cseppen című rendszerkritikus dalának is, amit csak a Youtube-on cikkünk megjelenéséig 17 millióan hallgattak meg.

az összeg nominálértéke tizenegyedik éve mutat növekedést. Több mint 2,6 milliárd forinttal nőtt a zenei streaming magyarországi bevétele, így a teljes digitális forgalom is: a 2023-as 7,5 milliárd forintról 10,2 milliárd forintra, vagyis 35,3 százalékos volt a növekedés. A zenei streaming által generált bevétel több mint 10 milliárd forint volt az elmúlt esztendőben, ebből csaknem 6,8 milliárd az előfizetéses audio streamingből, 761 millió a reklám alapú audio streamingből, 2,5 milliárd a video streamingből származott.

A hangfelvételpiac fizikai és digitális értékesítésének 2024-es statisztikáit az IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) csütörtökön tette közzé éves jelentésében (Global Music Report), a hazai adatokat a szervezet hazai képviselője, a Mahasz (Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége) készítette.

