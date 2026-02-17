Óriási robbanás a Samsung gödi gyárában – Magyar Péter titokzatos videót osztott meg

Videót posztolt Magyar Péter egy gyári robbanásról, ami szerinte a gödi Samsung-létesítmény katódszárítójában történt még 2018-ban. A Tisza Párt elnöke azt írta a Facebook-oldalán: a felvétel azt dokumentálja, ahogy a légtechnikai berendezés felrobbant a gyárban, számolt be róla a Telex.

A videón egy óriási robbanás látható, ami után a mennyezet egy része le is szakadt. Közben két férfi beszél, de nem a videón látható jelenetet kommentálják. „Tömegével kapjuk a bejelentéseket, kép- és videófelvételeket, amelyek a gyárban uralkodó állapotokat mutatják be” – írta a posztban Magyar.

Múlt héten jelent meg a Telexen egy cikk arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyárban az embereknek, a cég belső jelentései szerint volt, hogy 510-szeres határérték túllépést mutattak ki az egyik ukrán állampolgárságú dolgozónál. Egy forrásuk szerint a cég a tömeges pozitív tesztekre úgy reagált, hogy elkezdte cserélgetni a dolgozókat a különböző részlegek között.