Óriási szabálymódosítást jelentett be a Forma-1

Öt éven belül véget ér a hibrid korszak, és visszatérnek a V8-as motorok a száguldó cirkuszban.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vasárnapi tájékoztatása szerint a jelenlegi V6-os hibrid erőforrások túl bonyolultak és drágák, így 2031-től vagy esetleg már 2030-tól ismét a jobb hangú, egyszerűbb és népszerűbb V8-asokat alkalmazzák majd.

Mohammed ben-Szulajem FIA-elnök ezt a Miami Nagydíj helyszínén jelentette be.

„Közeleg a váltás ideje, és végső soron csak idő kérdése az egész. A szabályzat szerint 2031-ben keresztül tudjuk vinni a döntést a gyártók szavazata nélkül is, de a magunk részéről azt szeretnénk, ha ez közkívánatra már 2030-ban megvalósulna”

- fejtette ki az emír.

A mostani rendszerben a hajtóerő fele a benzinmotorból, a fele pedig a hibrid akkumulátorból származik, de ezt már számos pilóta kifogásolta, mondván, a visszatöltési fázisok miatt a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbség rendkívül balesetveszélyes. A technológiáról és a Forma-1 karbonlábnyomáról nemrég a Klasszis Podcastban is beszélgettünk, amit itt hallgathatnak vissza:

 Az F1-ben legutóbb 2006 és 2013 között használtak benzines V8-as motorokat, ezeket váltották fel az 1,6 literes, turbós V6 hibridek.

Eközben a Forma-1-es Miami Nagydíj szervezői bejelentették, hogy viharveszély miatt 3 órával előrehozták a vasárnapi nagydíj rajtját. Így ma magyar idő szerint 19 órakor indulhat el a mezőny, az eredeti tervben szereplő 22 óra helyett.

Már nagyon készülnek a britek a nyárra, próbálják elkerülni a csődhelyzeteket

A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése és az optimális járatszám érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára. 

Nagy üzletbe csapott a Bajnai Gordon által vezetett cég

Felvásárlás és fúzió a terítéken egy nagy múltú vállalattal.

Összeférhetetlenség miatt lépett a leendő kormányfő. 

Újabb fordulat jöhet a debreceni akkugyár ügyében.

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

A férfi ruhatár egyik legfontosabb darabja kétségtelenül a jól megválasztott felsőrész, amely alapjaiban határozza meg a közérzetedet a nap folyamán. Nem mindegy, hogy egy izzasztó edzésen veszel részt, vagy a városban sétálsz a barátaiddal, hiszen a bőröd kényelme minden szituációban az elsődleges szempont. Ebben a bejegyzésben alaposan körbejárjuk a különböző textíliák előnyeit, hogy mindig a legmegfelelőbb döntést hozhasd meg a vásárláskor.

Az egész világ nyakalja ezt az üdítőt nem semmi a globális eladási volumen.

