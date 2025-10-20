Óriási változást jelentett be a Duna House

A változás egy újabb jelentős mérföldkő a vállalat számára, hogy Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő cégcsoportjává váljon. A társaság közleményében felidézik: a Duna House-t 1998-ban alapították családi vállalkozásként, és az évek során, 2003-tól kezdve, Magyarország legismertebb ingatlanközvetítő franchise hálózatává fejlődött.

A portfólióbővítési ambíciók érdekében az egyre inkább cégcsoporttá formálódó vállalatnál 2010-ben alkották meg a nemzetközi terjeszkedést célzó stratégiát, amelyben a Metrohouse lengyel ingatlanközvetítő hálózat 2016-os, majd az olaszországi HGroup (és a Credipass pénzügyi közvetítő brand) 2022-es felvásárlása jelentette a legfontosabb lépéseket.

2025-re a DH Group már 4 európai országban, összesen több mint 5 ezer fős hálózatokkal van jelen, és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált. Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfóliómixben is hangsúlyos változás történt:

ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70 százaléka külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.

A DH Group mint brandnév megújítását követően a Duna House Holding Nyrt. hivatalos cégnévváltozására a november végi közgyűlésen, határozat formájában kerülhet majd sor.