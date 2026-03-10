Óriásit razziázik a NAV – térképen mutatjuk, hol tűnhetnek fel az ellenőrök

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen frissíti a honlapján elérhető Adótraffipaxot, amely támpontot ad a kereskedőknek és a szolgáltatóknak abban, hogy pontosan hol és mikor számíthatnak ellenőrzésekre országszerte – igaz, azt a hatóság sosem felejti el megjegyezni, hogy a revizorok bejelentés nélkül is feltűnhetnek.

A tavasz közeledtével az ellenőrök üzletek, piacok és szolgáltatók egészen széles körében néznek szét, virágkereskedők, gumiárusok, de már a húsvéti termékek árusítói is számíthatnak arra, hogy bekukkant a NAV.

Így zajlanak az egyes ellenőrzések

Budapest

A fővárosi adóellenőrök március első napjai óta, március 10-ig, azaz cikkünk megjelenésének napján is ellenőrzik a piacokon és egyéb kitelepüléseken megjelenő virág-, édesség- és ajándékárusokat, minden bizonnyal a nőnap és a tavaszi hangulat indokolja ezt.

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai mindeközben más jellegű ellenőrzéseket végeznek március 9-15. közt, mivel a nyárigumira váltó autósokat kiszolgáló gumiabroncs-kereskedőknél vizitálnak, itt többek közt a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

Bács-Kiskun vármegye

A vármegyében „szolizni” mennek az adóellenőrök, hiszen a hónap elejétől egészen március 29-ig a szoláriumokban és egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál ellenőriznek.

A közzététel szerint a revizorok március 16. és 22. között Kiskőrösön, Csengődön, Tabdin és Akasztón tűnhetnek fel, a hónap végén pedig (március 27. és április 2. közt) már a húsvétra készülnek, és húsboltokban, édességboltokban és húsvéti vásárokban ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

Baranya vármegye

Az adóellenőrök nem csak a városokra és a nagyobb lakosságszámú településekre fókuszálnak. Ezt bizonyítja az is, hogy a bejelentett ellenőrzés szerint március 9. és 15. közt a kevesebb mint ezer lakosú Himesházán, valamint a nagyjából 400 lakosú Zengővárkonyban néznek körül, az üzleteket és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A szokásos ellenőrzési tételek mellett a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét is megnézik.

Békés vármegye

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegye piacain a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják – ezt az ellenőrzést is a húsvéti előtti időszakra ütemezték.

Országszerte zajlanak ellenőrzések

Fotó: DepositPhotos.com

Hajdú-Bihar vármegye

Március 11-én, azaz szerdán érdemes különösen gondosan eljárnia a vármegyei építkezéseken dolgozóknak, hiszen a NAV emberei ezt a napot jelölték meg az itt végzendő ellenőrzésekre, amelyek során a foglalkoztatás szabályszerűségét mérik majd fel.

Komárom-Esztergom vármegye

Tavaszias jellegű ellenőrzést végez a NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága is, ugyanis munkatársai március 9. és 20. között a faiskolákat, kertészeteket, gazda- és barkácsboltokat ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.

Nógrád vármegye

Március 10-13. közt a vármegyén belül a Balassagyarmati, Pásztói, Szécsény, valamint a Salgótarjáni járásban járnak körbe a revizorok, ezek az ellenőrzések kifejezetten a távol-keleti üzletekre fókuszálnak majd. Az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják majd, emellett az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét.

Pest vármegye

A főváros környékén szintén a tavasz és a közelgő húsvét miatt vizsgálódik a hatóság: a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai március 1. és április 12. között a virág- és ajándékkereskedőket, valamint a vásárokon, piaci kitelepüléseken az ünnepi szezonális termékek árusítóit ellenőrzik, akár online vásárlással is.

Somogy vármegye

Március 9. és 22. közt a vármegyében a mezőgazdasági és kertészeti termékek forgalmazóit, előállítóit, a kertészeteket és faiskolákat ellenőrzik a NAV emberei.

A revizorok a számla- és nyugtaadást, a pénztárgéphasználat szabályszerűségét, az áruk eredetét, a jövedéki termékeket és a foglalkoztatotti bejelentéseket vizsgálják, utóbbit az építkezéseken is.

Tolna vármegye

Bevásárolni mennek a vármegyében a revizorok, március 9-13. közt ugyanis a pékségekben és az élelmiszerboltokban zajlanak az ellenőrzések, a revizorok megvizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét.