Orosz és ukrán adóemelések is nehezítették az OTP dolgát

Minden idők második legmagasabb profitját érte el az OTP az idei harmadik negyedévben. A bankcsoport továbbra is erős eredményeket tud felmutatni, miközben jelentős extra tételek terhelik az adózott eredményt. Ezek közül a magyarországi elvonások kiemelkednek. Az év/év alapú növekedés a bevételeknél 9, a működési eredménynél 7, a profitnál 4 százalék volt.

Nézzük a legfontosabb megállapításokat!

2025 első kilenc hónapjában a sajáttőke-arányos megtérülés 22,7 százalék volt. A teljesítő hitelállomány 10 százalékkal bővült. Stabil marzs és hitelminőség, továbbra is kedvező költséghatékonyság jellemzi az OTP-csoportot.

A kilenchavi adózás utáni eredmény 886 milliárd forintot ért el. A nem tisztított kilenchavi konszolidált adózás utáni eredmény 849,1 milliárd forint volt, a bázishoz képest 3 százalékkal magasabb. A speciális tételek a kilenchavi konszolidált adózás utáni eredményt összességében 111 milliárd forinttal rontották az adóhatás figyelembevételével.

Mik is ezek a speciális tételek?

Az első kilenc hónapban elszámolt banki különadó terhek Magyarországon az adózás utáni eredményt 93,2 milliárd forinttal terhelték a társasági adóhatás figyelembevételével.

A társasági adó előtt az elszámolt bruttó adóterhelés 102,4 milliárd forint volt. A 2025-ös extraprofit adó 106,7 milliárd forintja egy összegben került elszámolásra az első negyedévben, amelyet az év során várhatóan érvényesíthető levonás első kilenc hónapra jutó időarányos része csökkentett. Az első három negyedévben elszámolt, csökkentést is tartalmazó extraprofit adóteher így 67,5 milliárd forint volt adózás előtt.

A társasági adó soron bemutatott összeg, amely a társasági adó mellett tartalmazza a Magyarországon és Szlovéniában fizetett bankadót, továbbá a magyar extraprofit adót, helyi iparűzési adót és innovációs járulékot is, 27 százalékkal emelkedett. Ennek fő oka az év/év alapon emelkedő magyar extraprofit adóteher.

Emellett negatívan hatott az is, hogy Ukrajnában a 2024-ben érvényes 18 százalék után 2025-től 25 százalékra emelkedett az egyéb pénzügyi vállalkozások társasági adókulcsa, illetve Oroszországban 20 százalékról 25 százalékra emelkedett a társasági adó általános kulcsa.

Jelentősek a magyarországi elvonások, az adózás utáni eredmény negyede jön csak az anyacégtől

Fotó: Depositphotos

További pénzügyi eredmények:

A kilenchavi adózás előtti eredmény 8 százalékkal nőtt, köszönhetően a működési eredmény 16 százalékos javulásának. Ezen belül az összes bevétel forintban 13 százalékkal, árfolyamszűrten és a román eladás hatása nélkül 14 százalékkal ugrott.

Az alapbanki bevételeken belül a kilenchavi nettó kamateredmény 9 százalékkal emelkedett, ami megegyezik az organikus (román eladás hatása nélküli) és árfolyamszűrt dinamikával. Ebben a főszerepet az üzleti állományok bővülése játszotta, miközben a nettó kamatmarzs 4,30 százalékra javult.

Az OTP-csoport konszolidált korrigált adózás utáni eredménye 849,070 milliárd forint volt, ebből a bankok összesen 807,499 milliárd forintot szállítottak. A magyarországi operáció 197,528 milliárd forintot hozott össze, ami 6 százalékos csökkenés. Az eredmény fennmaradó részét a külföldi leányok szállították. Üzbegisztánban és Moldovában több mint 20 százalékos mínuszt látni, Oroszországban pedig 72 százalékos pluszt. De az ukrajnai operáció teljesítménye is minimálisan, 1 százalékkal javult.

Az orosz-ukrán háborúra is kitér az OTP

Az OTP ezt írja a Budapesti Éértéktőzsde honlapján megjelent gyorsjelentésében az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban:

Oroszország 2022-ben egy jelenleg is tartó háborút indított Ukrajna ellen. A háború miatt számos ország és az Európai Unió is több körben szankciókat szabott ki Oroszországgal, illetve orosz cégekkel, állampolgárokkal szemben. Ezekre a szankciókra Oroszország hasonló szankciós lépésekkel válaszolt. A háború és a nemzetközi szankciók világszerte lényegesen befolyásolják az üzleti és gazdasági tevékenységet.

Az OTP Csoport üzleti tevékenység folytatásával kapcsolatos képességét hátrányosan befolyásolhatják az OTP Csoport infrastruktúráját, üzleti folyamatait és technológiai szolgáltatásait érintően bekövetkező fennakadások, illetve korlátozások. Ez az ügyfelek számára is jelentős hátránnyal járhat, az OTP Csoport ügyfelei által elszenvedett károk megtérítésével kapcsolatos költségek felmerülését eredményezheti, valamint az OTP Csoport jó hírnevének sérelmét okozhatja.