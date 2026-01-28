Orosz pizzérialánc jön Magyarországra

2p
A magyar piac erős a házhozszállítás és digitális rendelés terén, ezért itt is pizzériákat nyit a moszkvai alapítású Dodo Pizza. Három év alatt tíz étterem a cél, bár egyelőre Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában összesen sem nyitottak ennyit.

Magyarországon is éttermeket nyit a moszkvai alapítású pizzérialánc a Dodo Pizza – írja a 24.hu. A Pizza Me-vel kötött franchise-szerződés alapján az első három évben tíz étterem nyílhat, tíz év alatt pedig akár harminc helyen jelenhetnek meg Magyarországon.

A vállalat azzal indokolta a terjeszkedést, hogy a magyar piac kifejezetten erős a házhozszállításra és digitális rendelésre összpontosító üzleti modellek számára, amelyre a globális stratégiájuk is épül.

A Dodo Pizza világszerte több mint 1300 éttermével a tíz legnagyobb pizzérialánc egyike. Jelenleg 26 országban működnek, például Szerbiában, Horvátországban, Romániában és Szlovéniában. Szerbiában két éve nyitották első éttermüket, jelenleg három pizzériájuk működik: kettő Újvidéken, egy Belgrádban. Horvátországban szintén 2024-ben jelentek meg, viszont azóta is csak egy helyen működnek, Zágrábban. A szlovén piacon már 2019 óta jelen vannak három ljubljanai, és egy koperi étteremmel.

