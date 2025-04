Örülhetnek az MBH részvényesei: itt van, mekkora osztalék áll a házhoz

A közgyűlés döntött az eredmény felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatról is. A társaság ennek értelmében részvényenként 123 forint, összesen 36 893 697 234 forint osztalékot fizet a tárgyévi eredményből. A társaság Igazgatóságának 201/2024. határozata alapján 2024. október 28-al kezdve már kifizettek 22 899 603 375 forint osztalékelőleget. A felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül.

A közgyűlés továbbá elfogadta az igazgatóság jelentését a társaság 2025. évre vonatkozó üzletpolitikájáról, valamint a 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést is.

