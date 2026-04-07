Őrült tempóban jönnek be a használt nyugatira autók Magyarországra

Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi 10 491-es mennyiséghez képest.

Hasonló mértékű behozatalra utoljára 2019 októberében volt példa, azóta a regisztrált import használt autók száma jelentősen visszaesett: a mélypontot a 2023–24-es időszak jelentette, amikor havonta jellemzően 10 ezer alatt maradt a darabszám.

A márciusi kiugró adatban részben még megjelenhetnek a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések és szállítások is. Ugyanakkor az első negyedév egésze is stabil növekedést mutat: a regisztrált 35 891 import személyautó 7 százalékkal haladja meg az előző negyedév 33 562-es forgalmát, az előző év első három hónapjához képest (30 630 darab) pedig 17 százalékos a növekedés. A statisztikák negyedévről negyedévre folyamatosan bővülő piacról tanúskodnak.

„Egyértelmű, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. Tavaly júliusban a használtautó-behozatal havi szintje hosszú idő után lépte át újra a 11 ezres határt, októberben már a 12 ezres sáv felett is járt, most pedig meggyőző lendülettel ugrotta meg a 13 ezres mennyiséget is – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. 

A trend folytatódását vetíti előre, hogy az iráni konfliktus okozta kisebb megingások ellenére az euróhoz mért forintárfolyam továbbra is jóval kedvezőbb vásárlási lehetőségeket kínál a külföldi piacokon, mint egy-két évvel korábban.

Ha nem következik be törés a jelenlegi piaci folyamatokban, a JóAutók.hu várakozása szerint éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén már 140 ezer feletti használt személyautó érkezhet az országba.

Volkswagen, Ford, Opel az élen

A behozott használt autók között az első negyedévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7 százalék). Fontos változás történt azonban a második helyen: hosszú felzárkózást követően a Ford (8,7 százalék) megelőzte az Opelt (8,5 százalék). Az Audi 6,3 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,9 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll.

A használtautó-import 35 891-es mennyisége 2026 első negyedévében 17,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált értéket. Az újautó-eladások száma ezzel szinte megegyező volt: a 36 455-ös mennyiség 10,8 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 32 904-es darabszámot.

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között, heti három alkalommal – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Megérkezett Magyarországra a BAIC autómárka. A kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni a magyar piacon – tájékoztatta a hivatalos magyarországi importőr BAIC Magyarország az MTI-t.

Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest; január és március között 1870 új BMW talált gazdára Magyarországon, amellyel a bajor márka őrzi vezető pozícióját a hazai prémium szegmensben – tájékoztatta a társaság az MTI-t közleményben.

Egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Íme egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Az elmúlt évek finoman szólva sem a magyar export diadalmenetét hozták, pedig kicsi, nyitott gazdaságként kulcságazatunkról van szó. Keleti nyitás, az iráni háború miatt romló kilátások, óvatosabb hitelfelvétel – egy ilyen helyzetben különösen érdekesnek ígérkezett a hazai kis- és középvállalkozások exportlehetőségeiről szóló konferencia. Ahol azt is megtudtuk, hogy a magyar kormány által sokat ostorozott Ukrajna Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere az Európai Unión kívüli országok közül.  

Felszámolják a céget, amely akkufeldolgozót tervezett Sóskútra

Májusban indul az eljárás, várják az adósok jelentkezését. 

Elvágta az adójóváírás a Teslát Amerikában

Ez meglátszik az eladásokban is. 

Újabb területre csapna le Gödön a Samsung SDI

4,2 milliárd forintért 30 hektár területet vásárolna meg a Samsung SDI, hogy azon napelemparkot és parkolót építsenek, és némi fásítást is ígérnek.

Nagy átalakulás a Boschnál: kulcspozíciókban jönnek az új vezetők

Több személyi változás is történt a magyarországi Bosch csoportnál.

Elárasztja a magyar zsebi és WC-papír a világot – fejleszt a Vajda-Papír

40 százalékkal növelik a gyártókapacitást.

Nagy változás történt a Mol-nál április 1-jétől

A Mol Nyrt. tavaly jóváhagyott szervezeti átalakulása értelmében április elsejétől holdingtársaságként működik tovább, amely személyi változásokkal is járt – közölte a társaság a BÉT honlapján szerdán.

