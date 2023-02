Őrült tempóban vágtat a világcsúcs felé az Avatar második része

James Cameron nagysikerű filmjének folytatása, az Avatar: A víz útja kapcsán előzetesen számos találgatás jelent meg arról, hogy a mozikban milyen bevételeket érhet el. A szakértők abban egyetértettek, hogy a felfokozott várakozások miatt erősen kezdhet a film az amerikai mozikban. Erre már csak azért is megvolt az esélye, mert a bemutató idején, a múlt év végén egyetlen komoly konkurens sem került moziba. Persze, ha figyelembe vesszük, hogy az Avatar gyártója, a 20th Century Studios anyacége a Disney, amely az elmúlt évek legsikeresebb mozis franchise-ainak számító Marvel- és Star Wars-jogokat is megszerezte, akkor nem is olyan meglepő mindez.

A múlt hétvégén egyébként immár a hetedik egymást követő hétvégén szerezte meg az első helyet az amerikai mozik pénztárainál az Avatar második része, de emellett az összes fontos nemzetközi piacon is remekül teljesít. Ezeknek köszönhetően egy hete átlépte a film mozis bevétele a lélektaninak számító 2 milliárd dolláros határt. A film pontos költségei kapcsán csak találgatások láttak napvilágot, a becslések elég széles sávban, 250-450 millió dollár között szórnak, amelyet még tetézett a legalább százmillió dolláros marketingkampány is. Nem véletlen, hogy a film rendezője, James Cameron azt nyilatkozta, az alkotásnak a történelem harmadik vagy negyedik legnagyobb bevételű filmjévé kell válnia ahhoz, hogy pénzügyileg is sikeresnek lehessen tekinteni. Mindez azt jelentette, hogy a rendező előzetesen már kitűzte, a film bevételeinek át kell lépniük a 2 milliárd dolláros határt.

A negyedik hely a hétvégén meg is lett, és látótávolságba kerül a harmadik helyezett Titanic is. Akár megelőzi a világ egyik leghíresebb szerelmi történetét, akár nem (a trendeket látva ez februárban szinte biztosan megtörténik, a világ valaha bemutatott négy legtöbb bevételét hozó filmből három James Cameron nevéhez fűződik, hiszen az Avatar két része mellett a fent említett Titanic is az ő munkája. Ezeken kívül a Bosszúállók: Végjáték című mozis mű található a dobogón.

A 2 milliárdos határt korábban egy másik Bosszúállók film, a Végtelen háború és a Star Wars egyik része, az Ébredő erő lépte át. Hozzá kell tenni, hogy az Avatar sikere azért is fontos, mert a Top 10-ben a Pókember: Nincs hazaút és a most futó Avatar 2 mellett nyolc, a koronavírus-járvány előtt bemutatott film található. Pedig az elmúlt időszak inflációja némileg könnyített a helyzeten, hiszen világszerte emelkedtek a jegyárak. Erre persze az Avatar esetében az is rátesz egy lapáttal, hogy a film nagyon sok helyen 3D-s formátumban kerül a mozikba, ami magasabb jegyárakat jelent. Érdekesség egyébként, hogy a nézők is inkább ezt a formátumot preferálták. Ugyanakkor ez például Japánban technikai problémákat is okozott, nem minden moziban volt olyan projektor, amely képes volt azon sebességgel vetíteni a képkockákat, mint amit a film megkövetelt.

Gyorsan meglett a 2 milliárd dolláros bevétel. Forrás: Disney

A szórakoztatóiparban most sokan azt remélik, hogy egyfajta fordulópontot láthatunk, mivel a pandémiát követően a moziipar csak lassan tudott talpra állni. Már csak azért is, mert a közönség a járvány idején az otthoni filmezés felé fordult, amire reagálva az immár streaming platformmal is rendelkező stúdiók lerövidítették azt az időt, amíg a moziknak exkluzív jogaik vannak, és a mozifilmek egyre hamarabb nézhetőek az otthoni platformokon is.

Ugyanakkor a szakértők az Avatar sikerét most úgy kommentálják, hogy az olyan filmek, mint a A víz útja, bebizonyították, a látogatók alig várják, hogy visszatérjenek és a nagy kasszasikereket a mozikban nézhessék. A következő ilyen egyébként a Marvel mozija, a Hangya és Darázs: Quantumánia című filmje lesz, amely február közepén érkezik. Addig viszont az Avatar 2 gond nélkül gyűjtheti a további bevételeket.

Ami a nemzetközi sikereket illeti, az Avatar második része ismét az USA-n kívül hozott igazán látványos bevételeket. Tette mindezt annak ellenére, hogy Kínában a vártnál visszafogottabban mutatkozott be, ami a Covid-járvány ottani legutóbbi hullámának tudható be. Más piacokon, így Franciaországban, Németországban és Koreában viszont elképesztő számokat produkált a film. A 2 milliárd dolláros bevétel elérése jó jel az Avatar franchise rajongói számára, így vélhetőleg további három rész készülhet, a tervek szerint a következő öt évben forgatják majd ezeket.