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Összeolvad egy másik céggel a 4iG Informatikai Zrt.

mfor.hu

A Poli Computer PC már 2021 óta a cégcsoporthoz tartozik, szeptember végével beolvad az informatikai részlegbe.

Egyesül a 4iG Informatikai Zrt.-vel a Poli Computer PC – írja az MTI a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) tájékoztatója alapján. A beolvadás napja szeptember 30., az új struktúra szerinti működés első napja október 1. A Poli Computer PC Kft. munkavállalóit a beolvadás napjával a 4iG Informatikai Zrt. jogfolytonosan foglalkoztatja tovább.

Az informatikai és biztonságtechnikai megoldásokkal, valamint áramellátási rendszerek tervezésével, telepítésével és üzemeltetésével foglalkozó Poli Computer PC-t 1999-ben alapították. A cég országszerte 5 regionális központot működtet – olvasható a vállalati honlapon. Tulajdonosa 2021 óta a 4iG Nyrt., amelyben a 4iG Informatikai Zrt. rendszerintegrátorként működik.

A 4iG Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, árfolyama az előző záráskor 1830 forint volt, az utóbbi 1 évben 1600 és 4965 forint között mozgott.

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