Összeomlott az MBH rendszere, már az MNB is beavatkozik

mfor.hu

A jegybank azonnali lépéseket tesz az MBH Bank Nyrt.-nél felmerült informatikai probléma rendezésére.

Az MNB folyamatosan egyeztet az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében. A jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezése kapcsán.
Az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos problémák kapcsán az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen, is kaphatnak választ.

Korábban közölték, hogy technikai hiba miatt ma elérhetetlenné váltak az MBH elektronikus csatornái, és a fióki ügyintézés is szünetel.  A bank dolgozik a hiba elhárításán. 

Technikai hiba történt. 

