Összeszedték, mennyi pénzt adományoztak Mészáros Lőrincék alapítványai

Mészáros Lőrincék legnagyobb alapítványa, a Pro Filii Alapítvány kapta a legtöbb pénzt adományok formájában, összesen 2,9 milliárd forintot, amiből végül 2,04 milliárd forintnyit tovább is adományozott. A célok közt egyebek mellett sportversenyek, sporttáborok támogatása, egészségügyi támogatások, családok és idősek támogatása, ukrán menekültek és kárpátaljai családok támogatása is szerepel.

Mészáros Lőrinchez – és egyúttal Várkonyi Andreához – több alapítvány is kötődik: a Mészáros Alapítvány és a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány elsősorban helyben és Felcsút környékén tevékenykedik, az Alapítvány az innovatív oktatásért oktatási területen jótékonykodik, a Pro Filii Alapítvány pedig a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordinálja – írja a 444 cikke.

