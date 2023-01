Összevonja két üzletágát az Erste Bank

Az Erste Bank február elsejétől összevonja a vállalati üzletág, valamint a pénz-, tőkepiacok és vagyonkezelési terület működését. Az új, összevont üzletág vezetője és ezzel együtt a pénzintézet igazgatóságának új tagja Cselovszki Róbert lesz – áll a pénzintézet közleményében.

Az Erste Csoport működéséhez hasonlóan Magyarországon is létrejön a Vállalati és Pénzügyi Piacok (Corporates and Markets) üzletág az eddig önálló egységként működő vállalati, valamint a pénz-, tőkepiacok és vagyonkezelési területek összevonásával. A február elsejével megalakuló új, összevont üzletágat Cselovszki Róbert irányítja, aki – amellett, hogy továbbra is az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója marad – a magyarországi Erste Bank igazgatóságának is tagja lesz – olvasható a banki kommünikében.

„Cselovszki Róbert már közel 25 éve erősíti az Erste csapatát, jelentős tapasztalata van az építkezésben és a piaci jelenlét megerősítésében, hiszen a pénz-, tőkepiacok és vagyonkezelési üzletág is folyamatosan rekordokat dönt a magyar piacon. Az Erste Csoport tapasztalataira építve, bízunk benne, hogy ez a változás Magyarországon is lehetőséget jelent majd mindkét üzletág, és ezáltal a bank és a kollégák számára is”

– emelte ki Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Mint a bank közleménye fogalmaz, az Erste Bank vállalati üzletága az utóbbi időszakban a piac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. Az elmúlt hét évben a vállalati terület bevételei megduplázódtak, a kezelt hitelállomány a négyszeresére, 290 millió forintról 1200 milliárd forintra nőtt. Az Erste Bank tavaly decemberben sikeresen integrálta a Commerzbank Zrt. ügyfeleit és tevékenységét vállalati üzletágába, ezzel a pénzintézet Magyarország ötödik legnagyobb vállalati hitelezőjévé vált és piaci részesedése meghaladja a 10 százalékot.

„A vállalati terület éves, 20 százalékot meghaladó bővülési üteme magasan átlag feletti, célunk, hogy további növekedéssel néhány éven belül a harmadik legnagyobb piaci szereplővé váljunk, melyben segítséget jelent a Commerzbanktól érkező új munkatársaink tudása és tapasztalata is. A jelenleg közel 3000 milliárd forint értékű vagyont kezelő pénz-, tőkepiacok és vagyonkezelési területen is további bővülést tervezünk. A 2021-ben megvásárolt, majd tavaly október elsejével az Erste Befektetési Zrt.-vel egyesülő Random Capital Zrt.-től érkező kollégákra támaszkodva új, minden eddiginél jobb online értékpapírkereskedő-rendszert fejlesztünk”

– mondta el Cselovszki Róbert.