Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

A magyar munkaerőpiac növekvő szereplőjébe.

Oszkó Péter kockázati tőkealapja, a holland székhelyű O3 Partnershez tartozó OXO Labs három további befektetővel közösen szállt be a Giggle-be 2025 végén.

A szerkesztőségünknek megküldött közleményében úgy fogalmaztak, hogy az OXO Labs befektetési döntését az a piaci tapasztalat alapozta meg, hogy a jelenlegi gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok közepette felértékelődnek azok a megoldások, amelyek rugalmas választ adnak a munkaerőpiac kihívásaira.

A Giggle kimutatásai alapján a dolgozók 70 százaléka keres további bevételi forrásokat, amit alátámaszt a platform iránti érdeklődés is: három év alatt 180 ezren regisztráltak a Giggle-re. A 2025-ös évben közel 2 milliárd forint értékű tranzakció bonyolódott a platformon, magyar háztartások ezreit juttatva extra bevételhez – közölték.

A befektetés segítségével a következő két évben a meglévő piacokon tervezi tovább növelni partnerbázisát a Giggle, újabb régiós terjeszkedést előkészítve.

Minél kisebb egy európai uniós tagállam, annál inkább érdeke egy valóban jól működő, üzletileg egységes belső piac kialakítása – ezt mondta egy háttérbeszélgetésen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke. Az uniós állam- és kormányfők múlt hét csütörtökön egy belgiumi kastélyban próbáltak megoldásokat találni az Európai Unió versenyképességi problémáira. A mérföldkőnek tekinthető informális EU-csúcson a kontinens legnagyobb munkaadói szervezete által felkarolt magyar javaslatokat is az asztalra tették.

