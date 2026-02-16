Oszkó Péter tőkealapja új befektetést jelentett be

Oszkó Péter kockázati tőkealapja, a holland székhelyű O3 Partnershez tartozó OXO Labs három további befektetővel közösen szállt be a Giggle-be 2025 végén.

A szerkesztőségünknek megküldött közleményében úgy fogalmaztak, hogy az OXO Labs befektetési döntését az a piaci tapasztalat alapozta meg, hogy a jelenlegi gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok közepette felértékelődnek azok a megoldások, amelyek rugalmas választ adnak a munkaerőpiac kihívásaira.

A Giggle kimutatásai alapján a dolgozók 70 százaléka keres további bevételi forrásokat, amit alátámaszt a platform iránti érdeklődés is: három év alatt 180 ezren regisztráltak a Giggle-re. A 2025-ös évben közel 2 milliárd forint értékű tranzakció bonyolódott a platformon, magyar háztartások ezreit juttatva extra bevételhez – közölték.

A befektetés segítségével a következő két évben a meglévő piacokon tervezi tovább növelni partnerbázisát a Giggle, újabb régiós terjeszkedést előkészítve.