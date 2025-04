Az OTP korlátozza a netbank hozzáférést mobilról

Nem arról van szó, hogy mobilról egyáltalán nem lesz elérhető a netbank, csupán a böngészőn keresztüli belépés szűnik meg. A banki szolgáltatások továbbra is igénybe vehetők lesznek mobiltelefonon, de kizárólag az OTP MobilBank alkalmazáson keresztül.

Közleményben értesítette ügyfeleit az OTP Bank, hogy 2025. május 5-től megszűnik a lehetőség, hogy mobilkészülékről, webböngészőn keresztül lépjenek be az internetbanki felületre. A döntést a pénzintézet biztonsági megfontolásokkal indokolta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!