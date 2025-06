Ötperces villanyautó-töltőket hozna a BYD

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az Electrive.com szerint a BYD az új töltőket először saját márkakereskedésekhez telepíti majd Európán belül, de már tárgyalnak helyi partnerekkel is. Az Autopro szerint a megawattos töltés akár 5 perces töltést is lehetővé tesz, a technológia egyelőre nem problémamentes: a töltők hatalmas hálózati igényt támasztanak, így nem lehet őket bárhová telepíteni, és a valóság gyakran elmarad a reklámozott teljesítménytől. Sok jármű esetében a gyakorlatban inkább 30 perc szükséges a 80 százalékos töltöttség eléréséhez, nem pedig a hirdetett 15.

A kínai BYD alelnöke, Stella Li bejelentette, hogy a vállalat Európában is megawattos töltőállomások kiépítését tervezi elektromos autók számára – hasonlóan a már működő kínai hálózathoz. Otthon már több mint 500 ilyen egység üzemel több mint 200 városban, és a meglévő 4000 tervezett töltőt újabb 15 ezerrel kívánják bővíteni.Li szerint a BYD elkötelezett az európai piac mellett, és ha a mostani növekedési ütem – jelenleg havi 10 százalék – fennmarad, akkor új gyártóüzemek is létesülhetnek a kontinensen. „Európában építünk, hogy Európának adjunk el. Itt akarunk maradni” – fogalmazott.

Európában is kiépítené villámtöltő-hálózatát a BYD – vette át a Telex az Autopro hírét. A technológia akár megawattos teljesítménnyel is képes elektromos autókat tölteni.

