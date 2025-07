A magyar szakemberek Szentpétervárra mentek, de leningrádiban gyakoroltak

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Korábban négy RBMK-1000-es blokk működött a Leningrádi Atomerőműben. Utóbb az 1. és 2. egységet 45 év szolgálat után leállították. Ezeket váltotta fel a két VVER-1200 blokk 2018-ban és 2021-ben. Tervezett élettartamuk 60 év, ami további 20 évvel meghosszabbítható. 2022-ben megkezdődött a Leningrádi Atomerőmű II. kiépítés 3. és 4. számú, VVER-1200 reaktorokkal felszerelt egységeinek az építése is. Ezek a Leningrádi Atomerőmű maradék két RBMK-1000-es, 3. és 4. számú blokkját váltják fel.

„Kulcsfontosságú, hogy az új blokkok üzembe helyezésekor rendelkezésre álljon a szükséges számban a jól képzett személyzet. Kollégáink most sajátítják el azon tapasztalatokat, amit aztán évtizedekig adunk tovább utódainknak, tovább növelve a hazai nukleáris szakma elismertségét” – mondta Szarvas Krisztián, a Paks II. Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer is megfordult már a Roszatomnál. Fotó: KKM / Szabó Árpád

