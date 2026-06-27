Paksi erőmű: Kapitány István fontos bejelentést tett

A miniszter Facebook-oldalán úgy fogalmazott, hogy minden szükséges intézkedést meghoztak ahhoz, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos maradjon. Kiemelte:

A magas Duna-vízhőmérséklet miatt a paksi atomerőműben a jogszabályoknak megfelelő, előírt teljesítménycsökkentésre kerül sor. Ez egy előre meghatározott, szabályozott intézkedés: amikor a Duna hőmérséklete eléri a jogszabályban rögzített értéket, az erőmű módosítja a blokkok teljesítményét a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

A lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos, miközben a paksi atomerőmű működését minden helyzetben szigorú jogszabályok és szakmai előírások határozzák meg. A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos szabályozás alapján születnek meg. A szabályozási rendszer világos keretek között teszi lehetővé a felelős és kiszámítható döntéshozatalt.