Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Utolsó reakcióját tehette meg az akkugyárak ügyében Szijjártó Péter leköszönő minisztériuma

Nem cáfolta a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkugyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozatával.

A 2022 novemberéig ipari és technológiai miniszterként dolgozó Palkovics László csütörtökön a Della podcastban beszélt arról, hogy a kormányüléseken többször is téma volt az akkugyárak szennyezése. Szerinte az ilyen ügyek azzal a kitétellel jelentek meg a kormányüléseken, „hogy ne történjen ilyen, és ha történt, találjuk meg a felelősét.” Mikor a 24.hu felvetette, hogy Szijjártó Péter korábban azt mondta, hogy nem volt téma a kormányülésen, hogy mi történik, az akkugyárakban, Palkovics azt mondta, hogy szerinte de.

A kijelentésnek azért van jelentősége, mert a Telex egy februári, nagy botrányt kavart cikkében egy 2023 tavaszi kormányülésről írt, amelyen információik szerint vita alakult ki a miniszterek között a gödi Samsung-gyár munkavédelmi problémáiról, és arról, hogy azt hogyan kellene kezelni. Szijjártó Péter a cikk tartalmát ordas hazugságnak nevezte, Gulyás Gergely pedig később arról beszélt, hogy a kormányülésen soha nem tárgyaltak a Samsung ügyéről.

Palkovics nyilatkozata után a Telex megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy reagáljanak Palkovics állításaira, és erősítsék meg, hogy valóban volt szó a kormányülésen az akkugyárak szennyezéseiről. A KKM a kérdésre ezt írta:

„Szijjártó Péter azt mondta, hogy a magyar kormány nem tárgyal hatósági ügyeket és semmilyen módon nem szól bele a környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó hatóság munkájába. Illetve azt is elmondta, hogy komoly probléma lenne, hogyha a kormány a hatóság ügyeibe beleavatkozna, mivel a hatóságok dolga, hogy érvényt szerezzenek a környezetvédelmi szabályoknak, szabálytalanság esetén pedig bírságoljanak, korlátozzák a működést, vagy zárják be az adott gyárat. A külügyminiszter egyértelműen azt az álhírt cáfolta, hogy a kormányülésen téma lett volna bármilyen beavatkozás a környezetvédelmi hatóság munkájába, vagy hatóság által készített jelentések kijátszása, ignorálása. Ez nincsen ellentmondásban Palkovics László nyilatkozatával.”

A Telex megjegyzi, hogy a KKM válasza azért mindenképpen hibás, mert a februári cikkükben szó sem volt környezetvédelmi hatóságról, abban a munkaügyi hatósági eljárásról volt szó. Mindkét hatóság a Tarnai Richárd fideszes képviselőjelölt által vezetett Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz tartozott viszont.

Elmozdult egy cső, vegyianyag szivárgott egy debreceni akkualkatrész-gyárban

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára a generációváltás régóta ismert kihívás, amely mára sürgető gazdasági és vállalkozásstratégiai kérdéssé vált. A tét nem kicsi: nemcsak a vállalkozások, hanem a teljes nemzetgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú a gazdasági stabilitás, a munkahelyek megőrzése és felhalmozott tudás továbbörökítése. Csakhogy a helyzet kritikus, ugyanis az utódok nagy része nem kívánja tovább vinni a vállalkozást – mégis megoldást kell találni.

Reagált a Mészáros Csoport az egyik cégük telephelyén mért súlyos szennyezésre

Menekül a Nissan? Csúnya intézkedésről szólnak a hírek

Megvan, hol vállal munkát az Index távozó főszerkesztője

Az Indextől távozó főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán a TV2-nél lesz Vaszily Miklós tanácsadója – hangzott el a Digital-Media Hungary konferencián a Media1 tudósítása szerint.

Hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás büntette miatt folytat nyomozást a rendőrség Mészáros Lőrinc autós cégével, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-val szemben.

