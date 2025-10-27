Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Vállalatok Adó Kis- és középvállalatok

Pályázati pénzeket buknak el azok a cégek, amik elfelejtik ezt a lépést

mfor.hu

A NAV új közleményt adott ki.

Júliustól él az a könnyítés, amely szerint évente egyszer, a bírság megfizetésével kérheti törlését az érintett vállalkozás a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájáról; az adóhivatal honlapján hétfőtől elérhető a részletszabályokat közérthetően összefoglaló tájékoztató – hívta fel a figyelmet legfrissebb közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Emlékeztettek: azt a vállalkozást, amely nem jelenti be alkalmazottját és szerepel a listán, automatikus kizárják a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból.

A NAV figyelmeztet: ezt nem szabad elfelejtenie az érintetteknek!
A NAV figyelmeztet: ezt nem szabad elfelejtenie az érintetteknek!
Fotó: Klasszis Média

32-en már lekerültek a listáról

Júliustól már 32 adózó kérelmezte a közzététel kiváltását. A kérelmezők mindegyikénél teljesültek a jogszabályi feltételek, és befizették az összesen több mint 100 millió forintnyi bírságot, így a NAV törölte a cégeket a közzétételi listáról.

A munkavállalók bejelentésének elmulasztását a NAV kiemelten szankcionálja, tekintettel arra, hogy az illegális foglalkoztatás nemcsak a tisztességes vállalkozások és a költségvetés érdekét sérti, hanem a munkavállalók jogait is – hívták fel a figyelmet. A szabályszegők kétmillió forintos bírságot kockáztatnak, valamint az üzlet bezárását és kizárást a kedvezményes adózási módokból. A bejelentést elmulasztó vállalkozás adatait a NAV nyilvánosságra hozza a honlapján, és az adatok csak két év elteltével kerülhetnek le onnan. Amíg szerepelnek a listán, esélyük sincs a költségvetési forrásból finanszírozott pályázatokon – ismertette az adóhivatal.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az online platform sok mindent vállalt

Megint vizsgálódik a GVH – mit kaptak a magyar vásárlók az e-kereskedelmi óriástól?

A Wish vállalásainak betartását nyomozza a GVH.

Komoly csapda leselkedik a magyar cégekre: erre oda kell figyelni!

Komoly csapda leselkedik a magyar cégekre: erre oda kell figyelni!

Az év végi munkarendnél erre sem árt figyelni.

Érdekli a mesterséges intelligencia? Ingyenes tanfolyamok indulnak hamarosan

Érdekli a mesterséges intelligencia? Ingyenes tanfolyamok indulnak hamarosan

Nemzetközi együttműködésben ingyenes képzéseket tart az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) a mesterséges intelligenciáról és a vállalkozói készségekről a magyar kis és középvállalkozásoknak.  

Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

Átalakulnak a vállalat cégei.

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Munkacsoport alakult a kérdés megfejtésére.

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Nőtt a Netflix nyeresége és bevétele az idei harmadik negyedévben. Utóbbi megegyezett az elemzői becslésekkel, a profit viszont kisebb lett a vártnál.

A Mol százhalombattai fionomítója

Eloltották a tüzet a Mol százhalombattai finomítójában

Sikerült eloltani a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított –közölte a cég kedd délután.

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását.

Égett a Mol finomítója

Égett a Mol finomítója

Hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen.

Óriási változást jelentett be a Duna House

Óriási változást jelentett be a Duna House

A Duna House Group DH Groupként, megújult arculattal folytatja tevékenységét – közölte a társaság.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168