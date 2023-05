Panaszkodik a MÁV Mészáros Lőrinc cégére - nem megfelelő a milliárdos munka minősége?

A MÁV által is kifogásolt minőségben készül Mészáros Lőrinc cégének, az R-Kordnak a vasúti beruházása - tudta meg a szabadeuropa.hu. A lap szerint a MÁV 19 pontban sorolja műszaki és minőségi kifogásait Mészáros Lőrinc cégével szemben, már az Építési Minisztérium is szóvá tette ezt az R-Kordnak. A most idézett levél szerint a GSMR2 nevű vasúti fejlesztési program Mezőzombor–Miskolc, Miskolc–Füzesabony és Hatvan–Füzesabony vasúti pályaszakaszon tapasztalt hiányosságokat sorolja, de azt írják: más igazgatóságok területén is bőben fordulnak elő hasonló „nem megfelelőségek”.

A lap szerint fényképek és jegyzőkönyvek is tanúskodnak a hiányosságokról.

A GSM-R keretében az eredeti tervek szerint összesen 2225 kilométernyi hazai vasútvonal mentén épülne ki korszerű informatikai és hírközlési rendszer. A MÁV-levélben a konkrét kifogások között szerepel például, hogy a földbe elhelyezett kábelek nyomvonala több helyen eltér a jóváhagyott kiviteli tervtől, ráadásul az úgynevezett markerek is több esetben hiányoznak. Szerepel a MÁV kifogásai között az is, hogy az R-Kord a kivitelezés során többször is eltért az eredeti tervektől, de mivel az eltérésekről nem készültek úgynevezett fedvénytervek, ezért „követhetetlen kivitelezések” történtek. A lap több forrása szerint számos esetben pedig egyszerűen kihagyták a vasat (pontosabban az acélszerkezetet) a vasbetonból.

Azt is szóvá teszi a MÁV, hogy az építkezések után több esetben hulladék, veszélyes hulladék, „balesetveszélyes körülmények” maradtak, ami miatt ráadásul önkormányzati és lakossági panaszok érkeztek a vasúttársasághoz, amelyik közvetítette ezt az R-Kord felé, de a cég „nem megfelelően” kezelte ezeket.