„Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!” – írta Magyar Péter

Annak kapcsán, hogy a Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat, Magyar Péter miniszterelnök Facebook-on tett bejegyezésében csak ennyit írt:
„Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!”
Melléthei-Barna Márton parlamenti képviselő hosszabban is kifejtette a témát közösségi oldalán:
Az imént benyújtottuk a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatunkat. Ez a törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon – írja.
Majd így folytatja:
A valódi közmédia mindannyiunk közös ügye.
Vannak törvényjavaslatok, amik nem egyszerű jogi aktusok, hanem egy ország demokratikus önbecsülését állítják helyre. Egy ilyen törvényjavaslatot nyújtottunk be, a médiatörvény módosításáról szóló javaslatot.
Jogászként fontosnak tartom kimondani, hogy a demokrácia nem merül ki a választásokban. A demokráciához intézményi garanciák, fékek és ellensúlyok, valamint olyan szabályok kellenek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számonkérhetővé teszik.
Ez különösen igaz a közmédiára. A médiát gyakran negyedik hatalmi ágként emlegetik a közvélemény formálására gyakorolt hatása miatt.
Melléthei-Barna szerint az elmúlt években mindenki számára világossá vált, hogy az intézményi garanciák nem működtek, és ez a javaslat visszaadja a közmédiát a magyar embereknek.
Átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető közszolgálati médiarendszert hoz létre a törvényjavaslat:
- Megszűnik az MTVA bonyolult és átláthatatlan struktúrája, finanszírozása
- Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda.
- Létrejön a Független Közmédia Testület, amelynek feladata a közmédia függetlenségének védelme, a működés és a gazdálkodás ellenőrzése, a nagy értékű szerződések felügyelete, valamint a közmédia vezetőinek kiválasztásában való közreműködés.
- Az új Közszolgálati Tanács feladata lesz, hogy figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését
- A törvényjavaslat a Médiatanács működését is átalakítja.
- A javaslat elfogadása esetén a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatása megszűnik. Az új vezetők kinevezéséig tartó átmeneti időszakban a szakmai irányítást a Társadalmi Kapcsolatokért felelős Miniszter végzi.
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