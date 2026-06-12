„Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!” – írta Magyar Péter

Annak kapcsán, hogy a Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat, Magyar Péter miniszterelnök Facebook-on tett bejegyezésében csak ennyit írt:

„Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!”

Melléthei-Barna Márton parlamenti képviselő hosszabban is kifejtette a témát közösségi oldalán:

Az imént benyújtottuk a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatunkat. Ez a törvényjavaslat a független, objektív közmédia kialakítását tűzi ki célul. Visszaadja a közmédiát a magyar embereknek. Visszaadja a nyilvánosság méltóságát. És helyreállítja a demokrácia egyik legfontosabb alapját Magyarországon – írja.

Majd így folytatja:

A valódi közmédia mindannyiunk közös ügye.

Vannak törvényjavaslatok, amik nem egyszerű jogi aktusok, hanem egy ország demokratikus önbecsülését állítják helyre. Egy ilyen törvényjavaslatot nyújtottunk be, a médiatörvény módosításáról szóló javaslatot.

Jogászként fontosnak tartom kimondani, hogy a demokrácia nem merül ki a választásokban. A demokráciához intézményi garanciák, fékek és ellensúlyok, valamint olyan szabályok kellenek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számonkérhetővé teszik.

Ez különösen igaz a közmédiára. A médiát gyakran negyedik hatalmi ágként emlegetik a közvélemény formálására gyakorolt hatása miatt.

Melléthei-Barna szerint az elmúlt években mindenki számára világossá vált, hogy az intézményi garanciák nem működtek, és ez a javaslat visszaadja a közmédiát a magyar embereknek.

Átlátható, ellenőrizhető és számonkérhető közszolgálati médiarendszert hoz létre a törvényjavaslat:

Megszűnik az MTVA bonyolult és átláthatatlan struktúrája, finanszírozása

Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és újra önállóvá válik a Magyar Távirati Iroda.

Létrejön a Független Közmédia Testület, amelynek feladata a közmédia függetlenségének védelme, a működés és a gazdálkodás ellenőrzése, a nagy értékű szerződések felügyelete, valamint a közmédia vezetőinek kiválasztásában való közreműködés.

Az új Közszolgálati Tanács feladata lesz, hogy figyelemmel kísérje a közszolgálatiság elveinek érvényesülését

A törvényjavaslat a Médiatanács működését is átalakítja.

A javaslat elfogadása esetén a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak vezetői megbízatása megszűnik. Az új vezetők kinevezéséig tartó átmeneti időszakban a szakmai irányítást a Társadalmi Kapcsolatokért felelős Miniszter végzi.