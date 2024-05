Óriási fordulatot hajtottak végre Matolcsy György unokatestvérei

Úgy tűnik, visszatalált a Pécsi Sörfőzde Zrt. a helyes, a tulajdonosoknak hasznot hozó útra. A Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérei – Szemerey Tamás Béla és Szemerey Zoltán András (aki a részesedését megfelezte fiával, Szemerey Bertalan Zoltánnal) – tulajdonában lévő társaság a 2022-est csaknem másfélszer meghaladó, közel 5,35 milliárd forintos árbevétellel zárta a 2023-as évét. Ez azt jelenti, hogy már második éve nő a forgalma, amely 2021-ben még csak 2,5 milliárdos volt, azaz kevesebb, mint fele a tavalyinak.

Dől a lé

A pécsiek továbbra is döntően Magyarországon értékesítik a söreiket, külföldön mindössze 122 millió forint árbevételre tettek szert, ebből 82 millió az Európai Unióból, 40 millió azon kívülről folyt be (hogy pontosan honnan, az az éves beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletből nem derül ki).

Az igazi truváj azonban az eredmény alakulása. Hiszen a 2022-es forgalombővülés ellenére a pécsiek tavalyelőtt masszív, 300 millió forint feletti veszteséget halmoztak fel, még az egy évvel korábbi, majdnem 208 milliósnál is nagyobbat.

Tavaly azonban fordult a kocka, az eredmény pozitívba fordult, ráadásul a 76 milliót súroló adózott nyereség a 2019-2020-as évek tizenkét havi profitjait is jócskán felülmúlta.

Annak ellenére, hogy a sörgyár a pénzügyi műveletein a magas, bőven két számjegyűekké hízott kamatok miatt bukott, sőt még a 2022-esnél 147 milliónál is nagyobbat, 173,6 milliót, amit nem tompított a forint euróval szembeni tavalyi, éves szintű erősödése.

Hogy akkor mégis hogyan sikerült negatívból pozitívba átbillenteni az eredményt? Hát azáltal, hogy az üzleti tevékenységük a 2022-essel szemben tavaly már nem veszteséges lett, hanem nyereséges – a különbség több mint 400 millió! Ez önmagában képes volt ellensúlyozni az anyagjellegű ráfordítások infláció miatti, 27 százalékos, 3,4 milliárd forintra való emelkedését. Valamint azt, hogy a dolgozóknál is kompenzálni kellett az Európai Unióban páratlan mértékű fogyasztóiár-indexet, ami miatt a pécsiek személyi jellegű ráfordításai több mint 25 százalékkal, 833 millióra ugrottak.

A nyereség következtében a cég saját tőkéje is szebben fest – a 2022 végi közel 409 millióval szemben 2023 végén már csaknem 485 millió forintra rúgott –, ám még így is elmarad az 552,6 milliót kóstáló jegyzett tőkéjétől. Ami azt jelenti, hogy a Pécsi Sörfőzdének továbbra is rendeznie kell a tőkehelyzetét ahhoz, hogy megfeleljen a törvényi előírásoknak.

Ezek ismeretében nem meglepő, hogy a Matolcsy-unokatestvérek cégei – a kecskeméti MAVA Befektetési Kft. és a budapesti BanKonzult Commerce Kft. – sörgyáruk közel 76 milliós adózott nyereségét az utolsó fillérig bennhagyták a cégben, nem vettek fel osztalékot. Ezt persze már csak azért sem tehették meg, mert nincs miből: az eredménytartalék ugyanis több mint 1,4 milliárd forintos hiányt mutat.

Az emiatti feszültséget valamelyest enyhítheti, hogy a társaságnak tavaly sikerült faragnia a kötelezettségein. Bár a hosszú, azaz egy éven túl esedékesek 1,4 milliárdos 2023 végi állománya szinte hajszálra megegyezett az egy évvel korábbival, a rövid, azaz éven belül lejárók viszont jelentősen csökkentek, 2,3 milliárdról 1 milliárd közelébe.

