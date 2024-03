Végre Pécsről is légijárat indul - márciustól Málta-Pécs-München útvonalon lehet repülni

A vállalat közleményében ismerteti, hogy a pogányi légikikötőt használó járatai március 26. és október 22. között keddenként és péntekenként közlekednek Pécs érintésével a Málta-München útvonalon - tájékoztat az MTI. Az Universal Air légitársaság március elején indította el regionális, a Földközi-tenger tágabban vett térségét kiszolgáló légiközlekedési tevékenységét, Dash 8-400 típusú repülőgépeivel.

Az Universal Air beköti Pécset az európai légihálózatba.

Fotó: Universal Air

Közölték azt is, hogy a következő hetekben a társaság további úti célokat jelent be, a járatok között lesz, amely Athén, Palermo, Ibiza és Korfu reptereit célozza meg. A timesofmalta.com hírportál múlt heti közlése szerint a Universal Air légitársaság újonc a légiközlekedési piacon, s a most induló járatokkal kezdi el a menetrendszerinti utasszállítást.

München és Pécs között 1 óra 20 perc, Pécs és Málta között 2 óra 20 perc lesz a menetidő - teszi házzá az Airportal. A légitársaság 2022 nyarán kezdte meg működését máltai székhellyel, flottájában egy 12 éves, 78 utas szállítására berendezett Dash 8-as teljesít szolgálatot. Emellett a cég rendelkezik még két, 33 év körüli, 37 utas szállítására alkalmas De Havilland Canada DHC-8-100-as repülőgéppel, de ezeket jelenleg tárolják az internetes flottanyilvántartás szerint.

A pécsi önkormányzat korábbi közleménye szerint annak köszönhetően indulhat el 18 év után ismét mentrendszerinti repülőjárat a város melletti reptérről, hogy a helyhatóság a helyi iparkamarával és az egyetemmel közösen kereste a lehetőséget a baranyai vármegyeszékhely és Dél-Németország légi összeköttetése érdekében.