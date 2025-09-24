Pénzcsapot nyit meg a kormány: erre csaphatnak le a cégek

Támogatási program indul a hazai vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozói tudás bővítése érdekében, a kétmilliárd forintos keretösszegre gazdaság- és vállalkozásfejlesztési céllal működő szakmai szervezetek pályázhatnak október 15-éig – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.

A szemfüles cégek jól járhatnak

Fotó: Depositphotos

Szabados Richárd ismertette: az október 1-jén megjelenő programra Magyarországon bejegyzett, legalább két éve működő vállalkozásfejlesztési szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok jelentkezhetnek, a támogatást feladataik erősítésére fordíthatják.

A program keretében 10 és 100 millió forint közötti összegű, 90 százalékos mértékű vissza nem térítendő forrás nyerhető el egyebek mellett szakmai rendezvények, konferenciák szervezésére, képzésekre, mentorálásokra, szemléletformáló kampányok indítására – mondta el az államtitkár.