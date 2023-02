Pesten is befutott a Lumina

Wroclaw után Budapesten is egyértelmű sikert aratott a Lumina Park. A Palatinus strandon felépített fénybemutatót az októberi nyitás óta közel kétszázezren tekintették meg, így a szervező Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) és a befektető lengyel vállalkozás is elégedett lehet.

A március 5-én záruló kiállítás nagy előnye, hogy a téli holtszezonban nyújt látványosságot a fővárosiaknak és az ide látogatóknak. Az ötlet megvalósítását a Lumina cég bevonásával a fővárosi fürdőket irányító vállalkozás vezetője, Szüts Ildikó szorgalmazta, és a sikert látva hároméves szerződést kötött a befektetővel. Nem mellékes, hogy a BGYH számára anyagi sikert is hozott a Lumina Park, hiszen a befektető azon túl, hogy a teljes kiállítást finanszírozza, bérleti díjat fizet, továbbá a nyereségből is részesedést juttat a fővárosi cégnek. Jelenlegi állás szerint a fürdőket üzemeltető vállalkozás az idei “szezon” után közel 100 millió forintos profittal gazdagodhat.

Kifejezetten energiatakarékos megoldásokat alkalmaztak. Fotó: Light Art Museum Budapest

A négyhónapos bemutató során egyébként kifejezetten energiatakarékos megoldásokat alkalmaztak. Az alacsony fogyasztású LED-izzók fogyasztása alapján a végszámla az előrejelzések szerint nem haladja majd meg a 7 millió forintot. Ráadásul az elektromos áram jó részét a Palatinus strandfürdő saját napelem-parkja termelte.

Időközben már elindultak az október végén induló új kiállítás előkészületei is. A lengyel cég idén télen Budapest egyesítésének 150-ik évfordulójához kapcsolódó tematikus fényjátékot is tervez a Margitszigeten. Az attrakció vonzerejét jól érzékelteti, hogy a Lumina Wroclaw és Budapest után Vilniusban, Prágában, Poznanban és Bydgoczban is szervezett hasonló élményparkot.