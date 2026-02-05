Piacvezető kínai cég beruházása 450 új állást hoz Magyarországra

Az Evoring Precision Manufacturing kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 munkahely jön létre Jászfényszarun, ami tovább erősíti Magyarország éllovas pozícióját az elektromos autóipari átállásban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen.

Ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromos autóipar számára.

A 39 milliárd forintos beruházást a kormány hétmilliárd forinttal támogatta.

(MTI)