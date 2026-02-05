1p
Vállalatok Autópiac, járműipar beruházás Szijjártó Péter

Piacvezető kínai cég beruházása 450 új állást hoz Magyarországra

mfor.hu

39 milliárd forintos üzlet Jászfényszarun.

Az Evoring Precision Manufacturing kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 munkahely jön létre Jászfényszarun, ami tovább erősíti Magyarország éllovas pozícióját az elektromos autóipari átállásban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen.

Ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromos autóipar számára.

A 39 milliárd forintos beruházást a kormány hétmilliárd forinttal támogatta. 

(MTI) 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bajban a magyar Spar, lépni kellett az anyacégnek

Bajban a magyar Spar, lépni kellett az anyacégnek

A különadó és az árrésstop okozza a bajt?

Nem minden vállalatot érint a rezsistopos különadó

Kimaradnak Mészáros Lőrinc, az MVM és az E.ON elosztócégei.

Befektetőkkel tárgyalnak a Dunaferr-ről

Ezt Lázár János mondta. 

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Elon Musk újabb megdöbbentő rekordot döntött meg

Félelmetes vagyonnal rendelkezik.

A KELER rontotta le a BÉT tavalyi eredményét

A KELER rontotta le a BÉT tavalyi eredményét

Csökkent a nettó eredmény a növekvő árbevétel ellenére.

Megvan az engedély – csütörtökön hivatalosan megkezdődhet Paks II. építése

Megvan az engedély – csütörtökön hivatalosan is megkezdődhet Paks II. építése

Megadta az engedélyt az első beton kiöntésére a Paks II. projektben az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Kiszakadt a Borháló, de van, aki foltozná

Több tucat borászt értesítettek, hogy nem tudja őket maradéktalanul kifizetni az országos hálózattal rendelkező Borháló, mert a vagyona nem elég a tartozások fedezésére.

vasút, Városlőd-Kislőd

Május végén járhatnak végre a vonatok Ajka és Veszprém között

A MÁV 2024. decemberben 2025 nyárra ígérte a szakasz átadását. Végül körülbelül egy éves csúszással, idén május vége körülre valósul ez meg a legújabb ígéretek szerint.

A BYD szegedi gyárához kapcsolódó megbízást nyert a KÉSZ-csoport

A BYD szegedi gyárához kapcsolódó megbízást nyert a KÉSZ-csoport

Csaknem négymilliárd forint értékű vízépítési beruházást hajt végre.

Gránit Alapkezelő

A Gránit Alapkezelő Prémium Vagyonkezelési üzletága új vezetővel erősít

2026 januárjától Braun Márton tölti be a társaság prémium vagyonkezelési üzletágvezető pozícióját.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168