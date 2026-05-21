Pletser Tamás az OTP Alapkezelőhöz igazolt

Pletser Tamás, gáz- és olajipari elemző május 18. óta az OTP Alapkezelőnél dolgozik – jelentették be az alapkezelő LinkedIn oldalán - vette észre a Forbes.

Korábban az Erste Bank elemzője volt, a továbbiakban szenior portfolió menedzserként folytatja a munkát.

Tamás több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a tőkepiacok, az elemzés és a portfóliókezelés területén, ezen belül pedig több mint 20 éve kiemelten foglalkozik az energia-, nyersanyag- és árupiacokkal – írta a posztban az OTP Alapkezelő.

Pletser Tamás a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett pénzügy–aktuárius szakirányon.Pályafutását részvényelemzőként kezdte, majd több meghatározó hazai és nemzetközi pénzügyi intézménynél foglalkozott befektetésekkel és az energetikai piacokkal.

2001 óta az olaj- és gázipar, valamint az energetikai szektor volt a fókuszában, emellett széles körű tapasztalattal rendelkezik a nyersanyagpiacok és a bányászati befektetések világában. 2002 óta CFA Charterholder, valamint a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesületének Igazgatósági tagja.