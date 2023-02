Polt Péter felesége is beülhetett a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságába

A 24.hu írta meg, hogy a legfőbb ügyész felesége, Polt-Palásthy Marianna múlt szeptemberben a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságának tagja lett. A cégnél a választások óta nagy mozgások voltak:

"A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal alá tartozó Szerencsejáték Zrt. testületeiben is, tavaly nyáron került be a zrt. felügyelőbizottságába Guller Zoltán, akinek kormányzati tisztsége is van: az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként felügyeli a digitális területet. Guller egyben a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke, vezérigazgatói hivatali ideje alatt az ügynökség bőkezűen osztogatta a támogatásokat a NER-köreibe tartozó vállalkozóknak. Fb-tag Rogán Antal egykori sajtósa, Hegyi Eszter is, aki jelenleg a Kormányzati Tájékoztatási Központ irányításáért felelős helyettes államtitkár"