Pompás évet zárt a CIG Pannónia

A díjbevétel 2022 óta tartó meredek emelkedése tavaly lassult, így éves összevetésben alig 2,5 milliárd forinttal nőtt. A növekedés elsősorban a hitelfedezeti biztosításoknak, a vállalati vagyonbiztosításoknak és a lakossági vagyonbiztosításoknak köszönhető. A nyereség több mint az ötszörösére gyarapodott éves összevetésben, ez elsősorban a biztosítástechnikai eredmény emelkedésével magyarázható – írták.

A portfóliócsoportok szerinti bontás alapján a kezesi biztosítási termékek éves eredménynövekedése kiemelkedő, elérte a 4,089 milliárd forintot. Emelkedéssel zártak a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási termékek, az egyéni baleset- és egészségbiztosítási termékek, a kockázati életbiztosítási termékek, a hitelfedezeti biztosítás és számlavédelem termékek, a gépjármű-biztosítási termékek, a vállalati vagyonbiztosítás termékek, valamint a lakossági vagyonbiztosítási termékek, míg az egyszeri és rendszeres díjas UL (unit-linked, megtakarítási és kockázati elemeket ötvöző) termékek, valamint a hagyományos rendszeres díjas megtakarítási termékek eredménye romlott. A közlemény szerint idén is jelentős hatása lehet az eredményekre a pénz- és befektetési piac változásának.

A díjbevételek emelkedési ütemét javítanák, „bizonyos kockázatú, díjterhelésű szerződéseket” nem tartanak tovább a portfóliójukban. Különösen az életbiztosítási piacon látni az alternatív befektetési, megtakarítási formák hatását az értékesítési lehetőségekben – tették hozzá. A CIG Pannónia a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei pénteken 387 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 316 és 447 forint között változott.

(MTI)