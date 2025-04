Pont került a Mol és a horvátok vitás ügyére

Ekkor a Mol kisebbségi részesedést szerzett a társaságban, majd 2009-ben irányítási jogot is kapott. Ezután politikai változások történtek Horvátországban, leváltották Ivo Sanader miniszterelnököt, akit több ügyben is bíróság elé állítottak. A horvát fél ezután megtámadta a Mollal kötött szerződéseket, és vádat emelt Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ellen, azzal a váddal, hogy megvesztegette Sanadert. Hernádi tagadta a vádakat. A magyar ügyészség vizsgálatot folytatott az ügyben, de nem talált bűncselekményre utaló jeleket. A horvát bíróság ennek ellenére szabadságvesztésre ítélte Hernádit, Magyarország azonban nem adta ki őt.

A per hátterében az INA horvát olajvállalat 2002-2003-as privatizációja áll.

A washingtoni döntés nyomán Horvátország fellebbezést nyújtott be, amit az amerikai szövetségi bíróság elutasított. Az ítéletet hozó Amir Ali bíró részletesen indokolta döntését, és kitért arra is, hogy Horvátország miért nem hivatkozhat szuverén mentelmi jogára. A bíróság szerint Horvátország korábban önként vállalta, hogy az amerikai választottbíróság hatáskörét elfogadja, így az ítélet végrehajtható az Egyesült Államokban.

Az amerikai bíróság kimondta: Horvátországnak fizetnie kell a magyar olajcégnek. Ha nem utalnak, lefoglalhatják a gépeiket, számláikat és más értékeiket is az USA-ban.

