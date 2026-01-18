2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Vállalatok Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Pontosabbak lettek a vonatok, 160 km/h-s sebességről álmodik a MÁV

mfor.hu

A vonatok késését több mint 3 százalékpontnyival tudta csökkenteni a vasúttársaság tavaly, és az a cél, hogy 2030-ra 88 százalékra javítsák a vonatok pontosságát – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A vezérigazgató által a Facebookon közzétett 2025-ös éves jelentés szerint javult a menetrendszerűség 2025-ben, a személyszállító vonatok 81,35 százaléka 6 percnél kisebb késéssel vagy késés nélkül érkezett a célállomásra, míg 2024-ben ez a mutató 78,47 százalék volt.

Különösen a nyári főszezon és a decemberi ünnepi időszak adatai voltak jelentősen jobbak az előző évinél, 2025 decemberében 83,57 százalékos pontossággal közlekedtek a vonatok, ami az előző hónapnál majdnem 7 százalékkal, az egy évvel korábbinál pedig több mint 5 százalékkal kedvezőbb adat. Tavaly nyáron csaknem 7 százalékkal pontosabban jártak a vonatok, mint 2024-ben - olvasható az összefoglalóban.

A menetrendszerűség javulásának főbb okaiként említette a jelentés a célzott pályafelújítást, a korszerűbb mozdonyok szolgálatba állítását és az Országos Haváriaközpont működését, amelynek köszönhetően a rendkívüli helyzetek kezelése gyorsabbá vált. A HÉV-ek továbbra is kiemelkedő, 99,6 százalék körüli értékeket teljesítettek, a Volán-járatok pedig 97 százalék körüli pontossággal szállították az utasokat.

A 160 kilométer per órás sebesség még csak álom

A további javulás érdekében folytatódik a nagyteljesítményű mozdonyok üzembe állítása. A tavalyi pályakarbantartásokat 2026-ban továbbiak követik, például a ceglédi vonal leromlott szakaszain, Tokaj térségében, a Vámosgyörk-Újszász, valamint a Kiskunfélegyháza-Orosháza vonalon. Küszöbön áll több nagy projekt indulása is, amelyektől a szegedi, miskolci IC-vonatok menetidejének érdemi csökkenése várható.

 

Tervezik a 160 kilométer per órás sebesség biztosítását, a 2026 márciusában induló kelebiai vonal után év végétől a Gyoma-Lőkösháza, majd 2027-től a Szajol-Debrecen vonalszakaszon is.

Ezáltal a békéscsabai és debreceni vonalakon is csökkenne a menetidő és nőne a menetrendszerűség – áll az éves jelentésben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az oroszokat félig már kitették – újraindították a szerb kőolaj-finomítót

Közel két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolaj-finomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter vasárnap Instagram-oldalán.

Figyelem, ma éjféltől nagy leállás lesz az OTP hálózatában

Figyelem, ma éjféltől több szolgáltatás elérhetetlenné válik az OTP hálózatában

Éjféltől több mint két órán át tart majd a fejlesztés. 

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

Több ponton módosítja a kapcsolt vállalkozások dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit az új transzferár-rendelet – hívja fel a figyelmet a Forvis Mazars könyvvizsgáló és adótanácsadó cég, amely az MTI-nek küldött közleményében a kapcsolt vállalkozások számára különösen fontosnak nevezi, hogy áttekintsék jelenlegi folyamataikat, és időben felkészüljenek az új előírások szerinti dokumentációra.

Megkezdte a toborzást Békéscsabára a szingapúri Vulcan Shield

Már toboroz Békéscsabára a szingapúri cég, állítólag csak magyarokat interjúztatnak

Megkezdte a toborzást a szingapúri Vulcan Shield Global (VSG) új békéscsabai székhelyére, eddig csak magyar jelöltekkel beszélgettek.

MÁV

Azt mondja a MÁV-vezér, hogy nagyot javult a magyar vasút

Sok érdekesség olvasható ki 2025 utolsó hónapjának menetrendszerűségi statisztikájából, de a lényeg: bár az ünnepi időszak közlekedési csúcsszezonnak számít nálunk, a pontosságunk nem romlott, hanem még érdemben javult is – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken.

Erdélybe indul a magyar burger

Erdélyben is megveti a lábát a magyar burgerlánc

Kolozsvár belvárosában tervezi megnyitni első romániai éttermét a Simon’s Burger, és pozitív tapasztalatok néhány éven belül esetén egész Romániát szeretné meghódítani éttermeivel.

Nagy változást jelentett be a 4iG

Nagy változást jelentett be a 4iG

A 4iG Nyrt. új működési és irányítási modellre áll át, amely a Csoport következő növekedési szakaszát támogatja.

A kormány megmentheti Kósa Lajos rokonának agrárcégét

A kormány megmentheti Kósa Lajos rokonának agrárcégét

Nyakig ül az adósságban a Bászna Gabona Zrt., amelynél sikkasztás miatt nyomoz a rendőrség.

Észak-Macedóniában épít 5G-hálózatot a 4iG Csoport leányvállalata

Észak-Macedóniában épít 5G-hálózatot a 4iG Csoport leányvállalata

Megnyerték a pályázatot, a kivitelezés jövőre indulhat. 2030-ig lefednék a városi térségeket és a fő közlekedési útvonalakat az 5G-hálózattal.

Több száz embert leépíthetnek a győri Audinál

Több száz embert leépíthetnek a győri Audinál

Jó évet zárt tavaly a győri Audi-gyár belsős források szerint, de így is kétszáz ember munkahelye forog veszélyben. Döntően mérnököket és irodistákat építhetnek le.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168