Pörög a hitelezés, de az adók nagyon viszik a pénzt az Ersténél

Sikeres évet zárt, de 2025-ben mégis trendforduló volt az Erste Banknál: a kiadások gyorsabban nőttek, mint a bevételek. Bár a kamatszint csökkent, a kamatbevételek 4 százalékkal emelkedtek, a díjbevételek pedig – a tranzakciós illeték emelkedése miatt főleg – 18 százalékkal növekedtek, mondta Jelasity Radován elnök-vezérigazgató. A működési bevételek végül 7 százalékkal bővültek, a kiadások viszont 9 százalékkal lettek nagyobbak.

A költség/bevétel arány december végén 34 százalékon állt, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbival. Az adózás utáni nyereség 150 milliárd forint lett, míg 2024-ben 132 milliárd forint volt. A bevételek és kiadások egyenlege végül 248 milliárd forintos működési eredményt hozott.

A tranzakciós illeték, különadó és extraprofitadó összességében véve 71 milliárd forint volt, ami nagyobb, mint a bank személyi bérköltsége. Az idén várhatóan még nagyobb lesz ez az összeg, mivel az extraprofitadó az Erste Bank esetében a kétszeresére nő majd.

Dinamikusan nőtt a hitelezés

Az ügyfélhitelek és kötvények állománya december végén 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új finanszírozás volumene jelentősen, 60 százalékkal növekedett 2024-hez képest. A nem teljesítő hitelek aránya 2025 végére 1,6 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 1,9 százalékról.

A lakossági piacon az új jelzáloghitelek állománya 62 százalékkal nőtt tavaly 235 milliárd forintra, a személyi kölcsönöké 55 százalékkal bővült 147 milliárdra – mondta Harmati László vezérigazgató-helyettes. Az átlagos személyihitel-összeg már 4 millió forint fölött van.

A támogatott fogyasztási hitelek közül a babaváró támogatásnál visszaesés volt, 35 milliárd forintnyi folyósítás történt, a munkáshitelből 25 milliárd forintot helyeztek ki. A mikrovállalkozások 24 százalékkal több, 25 milliárd forint hitelt vettek fel.

A digitálisan aktív ügyfelek aránya már 75 százalék. A teljes lakossági hitelállomány 19 százalékkal nőtt egy év alatt, az újonnan kihelyezett állomány 55 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

Bővült a kezelt vagyon

Az Erste teljes betét- és vagyonállománya elérte a 10 420 milliárd forintot, ami 11 százalékos növekedés. A lakossági ügyfélvagyon 14 százalékkal 7400 milliárd forintra nőtt, a tartós befektetési számlák piacán az Erste részesedése meghaladja a 30 százalékot. A privátbanki üzletág tavaly év végén már 1466 milliárd forint vagyont kezelt. Az Erste által kezelt befektetési alapok eszközértéke meghaladta a 3623 milliárd forintot – mondta Cselovszki Róbert vezérigazgató-helyettes.

A vállalati hitel- és kötvényállomány stabil maradt, minimális volt a növekedés, az év végén 1099 milliárd forintot tett ki (1094 milliárd volt 2024 végén). A nagyvállalati és kereskedelmi ingatlanportfóliónál nem volt komolyabb változás, a kkv-hiteleknél volt nagyobb növekedés, az új folyósítás a 2024-es 71 milliárd forintról 145 milliárdra ugrott. A kereskedelmi célú ingatlanoknál a folyósítás 77 százalékkal, míg a nagyvállalatok és önkormányzatok esetében 11 százalékkal haladta meg a 2024-es adatot, hangzott el a sajtótájékoztatón.