Új ügyvezető a Praktikernél

Az új vezető feladata, hogy segítse a stratégiai és üzleti célok elérését, és a piaci kihívások mellett is támogassa az országos hálózattal rendelkező barkácsáruházlánc dinamikus bővülését, valamint tovább erősödjön a Praktiker már jelenleg is nagy márkaismertséggel és forgalommal működő webshopja — közölte a cég. Az új vezető Pártos Zsoltot váltja a Praktiker élén, aki az elmúlt közel 4 évben számos sikeres projektet valósított meg, és a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is erősítette a barkácslánc versenyképességét.

Flórián László az új vezér

Fotó: Praktiker

Flórián László a kinevezés kapcsán elmondta: a több évtizedes hazai múltra és a tapasztalt szakemberekből álló csapatra építve a jövőben is kiemelt cél a vevők kompromisszummentes kiszolgálása, amely alapját képezi a fejlesztéseknek, így például a választék bővítésének, a marketing vagy a logisztika területén hozott újításoknak. Az új vezető a Praktiker további hazai bővülését is támogatja: a barkácslánc 2024-ben Székesfehérváron, idén pedig Debrecenben nyitott új áruházat.

Flórián László 27 éves hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a kereskedelem területén, és a barkácspiacon is több mint egy évtizedet dolgozott különböző vezetői pozíciókban. 1997-től a METRO áruházláncnál, majd a DIY piacra áttérve az OBI Magyarországnál áruház- és projektvezetőként dolgozott. Ezt követően a Baumaxnál értékesítési vezetői, valamint értékesítési igazgatói pozíciókban irányított egyre nagyobb csapatokat Magyarországon és Romániában. A két országban összesen 10 nagy területű barkácsáruház megnyitásáért volt felelős. 2011-24 között a Rossmann Magyarországot, valamint 2014-16 között a Rossmann Csehországot vezette. Ebben az időszakban a vállalat árbevétele jelentősen megnőtt Magyarországon, és a legmagasabb üzemi eredményt érte el a drogériák között.