Gondok voltak a tisztasággal, ezért országos razzia indul a gyrososoknál

mfor.hu

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gyrososok most fokozott hatósági figyelmet kapnak.

Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával.

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – közölte az NKFH.

Mint kiemelték, az NKFH ezért országos ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, a gyrost árusító vendéglátóegységek megfelelnek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolásását és nyársra húzását.

A vizsgálatok érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek, közölte a hatóság.

(MTI)

Jászai Gellért – úgyis mint a Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet – Orbán Viktor delegációjának tagjaként részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén.

Megkezdte a terjeszkedést a közép-kelet-európai régióban az Omoda és Jaecoo autómárka magyarországi importőre, a Genius Automotive Europe Kft.: október végén elindította a romániai piacon a kínai Chery Group két márkájának forgalmazását, decemberben pedig Bulgáriában vezeti be őket – tájékoztatta a társaság az MTI-t.

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Erősen mínuszos a magyarországi digitális kereskedelmi forgalom. Ez azt jelenti, hogy jóval több pénz áramlik ki az országból a külföldi webshopokban elvásárolt forintjainkból, mint amennyi beérkezik a hazai tulajdonú, online áruházakban elköltött összegekből. Magyarországon nemcsak a kínai szereplőkkel kell megküzdenünk, hanem a régiós passzátszelet fújó cseh és lengyel versenytársakkal is.

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

A Reuters értesülései szerint a Netflix mérlegeli a Warner Bros Discovery stúdió- és streaming üzletágának megvásárlását.

Helyjegyesek, figyelem! Visszakaphatják a pénzüket a MÁV-tól

Felelősséget vállal a MÁV most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is: november 1-jétől 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de az a kocsi bármilyen okból nem tud közlekedni az adott vonatban.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramokkal igyekszik a kormányzat és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élénkíteni a kkv-k beruházási kedvét. A hitelpiac növekedése azonban nem csak a kamatokon múlik – mondja Győr Tamás, a CIB Bank kkv üzletágának igazgatója. 

A vállalat befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. 

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP Szép kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot. Az androidos indulást követően október 28-tól már Apple eszközökre is megérkezett a Szép-kártya-digitalizáció. A plasztikkártya változatlanul használható.

Több mint 600 fővel csökkent a Tesco létszáma egy hónap alatt a nyáron.

Fontos változtatásra készül a kormány, ennek sokan örülni fognak

A magyar kkv-k járnak jól.  

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

