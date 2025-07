Problémát találtak minden negyedik hűtőnél

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) idén is ellenőrzi az általános reklámszabályok és a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások betartását.

Felidézték, hogy az Európai Unió energiacímkézési rendszere 2021. március 1-jétől tért vissza az A-tól G-ig terjedő energiaosztály-skálához, amely a fogyasztók tájékozottabb döntéshozatalát, valamint a gyártók hatékonyabb termékfejlesztését hivatott elősegíteni. A szabályozás a mosogatógépekre, a mosógépekre, a mosó-szárítógépekre, a hűtőkre, a fényforrásokra és a televíziókra, monitorokra terjed ki. A módosítás részeként 2025. július 1-jétől már a háztartási szárítógépek is kizárólag az új típusú energiacímkével kerülhetnek forgalomba. Továbbá ettől az időponttól kezdve kizárólag energiahatékony, hőszivattyús szárítógépek hozhatók forgalomba – közölte az NKFH.

Az NKFH kiemelt figyelmet fordított a vizuális hirdetések és műszaki promóciós anyagokra – például: reklámok, szórólapok, prospektusok – is. A vizsgálatok szerint ezek 22 százalékánál hiányzott az energiahatékonysági osztály feltüntetése vagy nem volt megfelelő a megjelenítés. Ezért a hatóság felhívja a forgalmazók figyelmét, hogy az energiacímkézési és termékinformációs kötelezettségek nemcsak a bolti forgalmazásra, hanem az online kereskedelemre, valamint minden reklámfelületre kiterjednek.

