Putyin bírósága lesújtott a Google-re és a Wikipédiára

A moszkvai bíróság bűnösnek találta a céget, illetve a Wikipédia működtetéséért felelős alapítványt az orosz törvények megsértésében – közölte kedden a bíróság sajtószolgálata.

A döntés értelmében a Google LLC-re 7,2 millió rubel, a Wikimedia Foundation Inc.-re 6 millió rubel bírságot szabtak ki. A cégeket az orosz közigazgatási törvénykönyv 13.49. cikkelyének második pontja alapján marasztalták el, amely a külföldi jogi személyek regisztráció nélküli működését tiltja az orosz hatóságoknál, illetve fióktelep hiányában – jelentette az Interfax.

Az elmúlt években számos nagy internetes szolgáltatót – köztük a Google-t, az Apple-t, a Telegramot, a Facebookot, a Twittert, a TikTokot és a Wikimedia Alapítványt – ismételten felelősségre vonták az orosz hatóságok által tiltott tartalmak eltávolításának elmulasztása miatt. Az ügyek főként kábítószer-propagandával, öngyilkossági módszerek ismertetésével és az ukrajnai orosz „különleges katonai műveletről” szóló, Oroszország szerint valótlan információk terjesztésével kapcsolatosak – teszi hozzá a hírügynökség.

A Google-t már többedszerre vizsgálják
A Google-re rájár a rúd

Az orosz bíróságok többször is megbírságolták a Google-t tiltott tartalmak törlésének megtagadása, a felhasználói adatok kiadásának elutasítása és más jogsértések miatt.

2021 vége óta a vállalatra kétszer szabtak ki forgalomarányos büntetést, összesen több mint 29 milliárd rubel értékben. Az összegek egy részét az orosz bírósági végrehajtó szolgálat már behajtotta, de a hivatalos nyilvántartás szerint a Google LLC tartozása továbbra is meghaladja a 20 milliárd rubelt.

