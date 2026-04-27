2p
Vállalatok Hankook

Rábólintottak Brüsszelben: méretes állami támogatást kap egy magyar gyárépítés

mfor.hu

Megjött az Európai Bizottság beleegyezése.

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta, hogy a magyar állam 28 milliárd forint (mintegy 71,6 millió euró) összegben támogatást nyújtson a Hankook Tire & Technology vállalat számára.

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint a támogatás ahhoz nyújt segítséget, hogy a Hankook egy teherautókhoz és buszokhoz radiál gumiabroncsokat gyártó üzemet hozzon létre a közép-dunántúli régióban.

Sokmilliárdos támogatás jut a Hankook részére
Fotó: DepositPhotos.com

A beruházással a vállalat bővíti Fejér megyei üzemének kapacitását, ami eddig csak személygépkocsik és kisebb teherautók számára gyártott gumiabroncsokat. A projekt teljes költségvetése 538 millió euró. Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg, és várhatóan 469 munkahely teremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.

Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez. A támogatás továbbá ösztönző hatással bír, mivel a kedvezményezett vállalat az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a gyártókapacitása bővítését az Európai Gazdasági Térségben – tájékoztattak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG