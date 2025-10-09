Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Rácsodálkozhat, ha ezekbe a SPAR áruházakba megy vásárolni

A SPAR Magyarország újabb áruházait modernizálta – Kőszegen, Esztergomban és Törökszentmiklóson –, összesen csaknem 1,7 milliárd forint beruházással.

Az újranyitott üzletek nem pusztán korszerűbb, kényelmesebb környezetet kínálnak, hanem azt is jelzik, hogy a vállalat vásárlóinak igényeit szem előtt tartva folyamatosan fejleszti jelenlétét és szolgáltatásait Magyarországon – közölte a lánc.

„Kőszeg, Esztergom és Törökszentmiklós térsége egyaránt dinamikusan fejlődik, ahol szükség van a korszerű SPAR-áruházakra. A helyiek ráadásul kedvelik a SPAR minőségi termékeit és szolgáltatásait. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezekben a városokban is korszerűsítsük áruházainkat: a megújult üzletek egyszerre biztosítanak minőségi termékeket és kiváló vásárlási élményt” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Fotó: SPAR

Esztergom

Az esztergomi Damjanich úti üzlet 471,5 millió forintos beruházással újult meg. Az átépítés során kialakított eladótérben hangsúlyosabb szerepet kaptak az önkiszolgáló területek, valamint a frissáru kínálat. A szupermarket központi részén akciós és szezonális termékek kaptak helyet, új színvilág és modern dekoráció kíséretében. Az 895 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza várja a vásárlókat, a parkolóban 65 férőhely áll rendelkezésre. Az új dizájn és a modern világítási megoldások egyaránt hozzájárulnak a minőségi vásárlói élményhez. Az esztergomi üzlet 18 munkahely megőrzését is jelenti.

Kőszeg

A Rákóczi utcában található, mintegy 640 millió forintos beruházással megújult áruházban a vásárlókat modern eladótér fogadja, amelyet teljesen új berendezésekkel, hűtőbútorokkal, zöldséges állványokkal, pékségbútorokkal és kasszákkal szereltek fel. A bejáratnál zöldség-gyümölcs részleg fogadja a vevőket, majd a csemegepult mellett a pékség és az önkiszolgáló grill kínálata következik. Az 548 négyzetméteres eladótérben két hagyományos pénztár és öt önkiszolgáló kassza segíti a gyorsabb vásárlást. A 54 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók kényelmes elérést biztosítanak a környékbeli lakosok számára. A kőszegi áruház 20 embernek biztosít munkát.

Törökszentmiklós

A Kossuth úti áruház szintén a legújabb, önkiszolgáló elemeket kiemelő berendezési és design koncepció szerint született újjá, 550,4 millió forintos beruházás keretében. A vásárlók a belépést követően a frissáru területen haladhatnak végig, amelyet a húskészítmény kínálat, valamint a tejtermékek követnek. A központi részen akciós és szezonális áruk kerültek elhelyezésre, a megújult színvilág pedig támogatja az új koncepciót. Az 596 m²-es eladótérben két hagyományos pénztár és négy önkiszolgáló kassza gyorsítja a kiszolgálást. Az 56 férőhelyes parkoló és a biciklitárolók a kényelmes mindennapi vásárlást segítik. Az áruházban 14 munkavállaló dolgozik.

A SPAR Magyarország a jövőben is aktív szereplője kíván maradni a hazai kiskereskedelemnek, és a vásárlók igényeire reagálva, korszerű és fenntartható üzletekkel építi tovább országos hálózatát.

