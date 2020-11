Rákapott a világ az okostelefonokra – hogy alakult a piac?

Kell az ingyenes tartalom, a hirdetések zavaróak, itt a fake news is, de mi a kiút?

Az Ipsos 27 országra kiterjedő felmérése szerint még mindig a tévéből tájékozódnak a leggyakrabban a világon, a közösségi média viszont szorosan a nyomában van, komolyan fenyegetve dominanciáját. A kutatás kitér a hírekért való fizetési hajlandóságra is, amely szerint Magyarországon a megkérdezettek majdnem negyede lenne hajlandó fizetni értük. Mi videóban meg is mutatjuk, miért lenne ez létfontosságú, és ahogy ezt már többször is jeleztük: nemsokára lapunk is erre az útra lép.